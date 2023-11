5 Drama Korea tentang Kuliner atau Chef, Bisa Bangkitkan Selera Makan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya genre romantis atau komedi, drama Korea juga kerap menghadirkan kisah chef atau makanan itu sendiri. Cerita yang mengangkat perjuangan chef atau tentang makanan ini semakin menarik dengan dibalut kisah romantis hingga perjuangan.

Tak hanya menggambarkan kelezatan berbagai hidangan, drakor juga mengintegrasikan elemen kehidupan sehari-hari dan hubungan sosial melalui kegiatan makan bersama. Para karakternya juga tidak hanya berbagi hidangan, tetapi juga bercerita tentang hidup mereka.

dilansir dari Asianwiki, inilah 5 drama Korea yang bercerita tentang makanan atau chef:

1.Late Night Restaurant

Drama Late Night Restaurant ini bercerita tentang sebuah restoran kecil, yang hanya buka setelah tengah malam. Seorang koki yang dikenal sebagai 'Master' tidak menawarkan menu apa pun, tetapi bersedia menyiapkan hidangan apa pun yang diinginkan pelanggannya.

Setiap malam, master misterius itu mendedikasikan dirinya untuk menghibur pelanggannya, termasuk seorang gangster, aktor, wanita kantoran, seorang bocah, hingga seorang pekerja malam. Terlepas dari jam dan aturan restoran yang tidak konvensional, penghuni malam ini masih terus datang kembali.

2. Pasta

Pasta adalah kisah cinta yang unik di dapur restoran Italia La Sfera. Seo Yoo-Kyung, yang awalnya menjadi Asisten Koki Pasta, menemukan tantangan besar ketika koki kksekutif baru mencoba mengguncang dapur dengan mengusir semua koki wanita.

Cerita ini menggambarkan perjalanan Yoo-Kyung untuk meraih ambisinya sambil menjalin hubungan dengan Chef Choi Hyun Wook. Dia bersaing dengan Oh Sae-Young dan pelanggan misterius bernama Kim San memberikan elemen dramatis dan misterius dalam drama ini.

3. How Are You Bread

Drama ini bercerita tentang Han Do-Wo, seorang koki pastry yang misterius dan luar biasa. Setiap pagi di toko roti misterius ini, dia membuat roti untuk mengabulkan keinginan orang-orang yang membeli roti ini.

Noh Mi-Rae, seorang penulis untuk acara memasak populer yang disebut Top 3 Bakery Kings, berusaha keras untuk mengundang Do Woo menjadi salah satu peserta acaranya.

4. Wok of Love

Drama Wok of Love bercerita tentang koki berbakat bernama Seo Poong yang mengalami patah hati dan pemecatan dari restoran populer setelah tunangannya berselingkuh dengan CEO hotel.

Dalam perjalanannya mencari hidup baru, ia menemukan pekerjaan di restoran Cina yang dikelola oleh Seo Poong. Sementara Doo Chil-Seong pemilik restoran ini diam-diam mencintainya.

5.Mr. Queen

Jang Bong-Hwan, seorang koki asal Korea Selatan, tiba-tiba mendapati dirinya berada dalam tubuh seorang ratu bernama Kim So-Yong. Itu terjadi setelah ia mengalami kecelakaan serius dan terlempar ke masa lalu Korea. Ratu Kim So-Yong adalah istri dari Raja Cheol Jong, yang meskipun berkuasa sebagai raja, namun seringkali dianggap lemah oleh orang lain.

Dalam Mr. Queen, Bong-Hwan yang terjebak dalam tubuh So-Yong seringkali memasak di dapur istana dan menyajikan berbagai hidangan modern di istana. Namun sebagai ratu, Kim So-Yong mulai menemukan bahwa kerajaan menyimpan beberapa rahasia yang mengejutkan.

