Mengenal Gelar MBE yang Diterima Blackpink dari Raja Charles

TEMPO.CO, Jakarta - Blackpink menerima hadiah medali Anggota Kehormatan Kerajaan Inggris atau MBE dari Raja Charles pada Rabu, 22 November 2023. Seluruh anggota Blackpink, Jennie, Jisoo, Lisa, Rose tampak mengobrol, tertawa dan berfoto dengan Raja Inggris saat dia menyerahkan medali.

Tentang Gelar MBE

Dikutip dari Thegaezette.co.uk, Member of the Order of the British Empire atau MBE penghargaan yang diberikan oleh Kerajaan Inggris terhadap tokoh yang memiliki dampak signifikan terhadap komunitas. Sebagai penghargaan paling bawah dalam sistem penghargaan Kerajaan Inggris terdapat beberapa nama yang pernah menerima gelar MBE, antara lain Adele, Harry Kane, Steven Gerrard, dan Ed Sheeran.

Penghargaan MBE hanya didapat melalui nominasi yang diajukan oleh orang lain dan biasanya membutuhkan waktu sekitar 24 bulan hingga 30 bulan untuk peninjauan. Adapun untuk memperbesar peluang menerima penghargaan MBE, waktu pengajuan nominasi hal yang krusial. Saat proses pengajuan, sosok yang diajukan harus masih aktif dalam aktivitasnya.

Pengajuan nominasi dibatalkan kalau sosok yang dinominasikan pensiun atau mengakhiri aktivitasnya. Itu berarti, penghargaan MBE tidak bisa dianugerahkan. Dengan demikian, waktu pengajuan nominasi merupakan hal yang krusial dalam penghargaan MBE.

Pengajuan nominasi harus menyertakan bukti yang akurat sekaligus bersifat persuasif dan berkaitan dengan bidang aktivitas dari sosok yang dinominasikan. Pengajuan nominasi merupakan kombinasi dari narasi menyoroti aktivitas yang dilakukan oleh sosok yang diajukan dalam nominasi.

Blackpink menerima penghargaan khusus dari Raja Charles III, Rabu 22 November 2023. Sehari sebelumnya, Blackpink menjadi tamu kehormataan saat jamuan kenegaraan Korea Selatan dan Inggris.

Keempat anggota Blackpink, Rose, Jennie, Jisoo, dan Lisa mendapat penghargaan MBE. Acara penganugerahan dilakukan di Ruang 1844 di Istana Buckingham. Disaksikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee.

RENO EZA MAHENDRA | IDA ROSDALINA

