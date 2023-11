Lee Dong Wook Akui Belum Siap Menikah dan Masih Nyaman Sendiri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Dong Wook mengaku belum siap untuk menikah di usianya yang kini menginjak 42 tahun. Namun, keinginan untuk memiliki pasangan yang tepat tetap ada meski bukan dalam waktu dekat ini.

“Saya sedang menunggu orang baik untuk datang suatu hari nanti. Meski saya ingin menikah, saya rasa itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat,” ujarnya kepada The Korea Times pada Selasa, 21 November 2023. “Saya rasa saya belum cukup dewasa untuk memenuhi tanggung jawab tersebut sebagai anggota rumah tangga yang berdedikasi.”

Lee Dong Wook Masih Nyaman Sendiri Meski Kesepian

Lee Dong Wook kemudian mengungkapkan suka duka yang dirasakannya ketika tidak memiliki pasangan seperti sekarang. Ia bisa bebas makan, tidur, atau menonton film kapan pun sesuai dengan keinginannya. Meski mengaku masih nyaman sendiri, Lee Dong Wook tak memungkiri kadang dirinya merasa butuh teman mengobrol.

“Ketika saya sampai di rumah setelah menikmati minuman bersama teman-teman, saya merasa nyaman sendirian daripada merasa hampa. Kencan adalah tentang berbagi waktu, ruang, dan perasaan. Dan aku mendapati diriku ingin berbagi ini dengan orang lain, tapi di saat yang sama, aku juga merasa nyaman sendirian meski kesepian. Jadi (pikiran saya) bolak-balik," katanya.

Kemiripan Lee Dong Wook dengan Karakternya di Film Single in Seoul

Perbincangannya mengenai hubungan dengan lawan jenis ini berkaitan dengan film terbaru yang dibintanginya, Single in Seoul. Ia berperan sebagai Young Ho, seorang instruktur menulis sekaligus influencer yang menjalankan akun media sosial tentang kehidupan lajangnya. Setelah serangkaian hubungan dan perpisahan, dia belajar melakukan semuanya sendiri, menikmati hobi yang menyenangkan, dengan kehidupan sosial yang kecil.

Lee Dong Wook dan Im Soo Jung dalam film Single in Seoul. Foto: Instagram/@lotteent.movie

Suatu hari, dia mendapat tawaran untuk menulis esai tentang kehidupan lajangnya dan bertemu dengan alumni kampusnya, Hyun Jin (Im Soo Jung), yang merupakan pemimpin redaksi sebuah perusahaan penerbitan. Bekerja berdampingan dengan Hyun Jin yang romantis dan putus asa, Young Ho menghadapi perubahan dalam perspektifnya yang mengakar tentang menjadi lajang.

“Saya memiliki kemiripan dengan karakter Young Ho. Dia lajang dan aku sudah lama melajang, jadi aku merasa nyaman dengan kehidupan seperti dia. Aku juga bukan tipe orang yang penyayang dan manis sejak awal seperti Young Ho, jadi dalam hal itu kami mirip," kata Lee Dong Wook.

Lee Dong Wook Teringat Kisah Cinta Masa Lalu saat Syuting Film Single in Seoul

Karakter Young Ho membuat Lee Dong Wook mengingat kembali kehidupan kencannya di masa lalu, serta kehidupannya saat ini sebagai seorang lajang. “Saat saya syuting filmnya, saya mendapati diri saya merenungkan hubungan masa lalu saya. Orang-orang cenderung mengingat hal-hal yang menguntungkan mereka tetapi secara obyektif, saya juga memiliki sisi yang tidak dewasa dan canggung seperti Young Ho,” katanya.

Lee Dong Wook mengatakan karakter Young Ho berulang kali mengalami patah hati dan mulai membangun tembok di sekeliling dirinya, hingga berpikir bahwa menyendiri lebih baik. Lee Dong Wook menambahkan bahwa dia belajar dari hubungannya, berbagi apa yang dia cari dari seorang pasangan.

“Saya bukan tipe orang yang hangat dan terang-terangan peduli. Jadi saya merenungkan (hubungan masa lalu) dan berpikir mantan saya mungkin sangat pengertian,” katanya. “Saya yakin bagian penting dari hubungan saya adalah memiliki selera humor yang sama. Saya memiliki kenangan terindah saat berkencan dengan orang-orang yang dapat melakukan percakapan menyenangkan dengannya.”

