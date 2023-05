Lee Dong Wook Merasa Tertekan Bintangi Tale of The Nine Tailed 1938

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Dong Wook mengaku tertekan karena kembali tampil di drama Tale of The Nine Tailed 1938. Mengutip dari Yonhap News dan Korea Times, Lee Dong Wook merasa memiliki beban untuk membuat musim kedua dari Tale of The Nine Tailed itu menjadi lebih menarik dibandingkan musim pertama.

Lee Dong Wook Tertekan karena Ingin Buat Tale of The Nine Tailed 1938 Lebih Menarik

Aktor pemain karakter Lee Yeon dalam drama Tale of The Nine Tailed ini merasa tertekan karena harus membuat musim kedua menjadi lebih menarik dibandingkan musim sebelumnya. "Aku merasa bersyukur dapat bermain di Tale of The Nine Tailed dan memainkan Lee Yeo lagi. (Namun), ini juga luar biasa. Aku merasa tertekan untuk menjadikan ini lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan musim sebelumnya," tutur Lee Dong Wook pada acara konferensi pers yang digelar pada Rabu, 3 Mei 2023, dikutip dari Korea Times.

Lawan main Jo Bo Ah pada musim pertama itu menyebut bahwa dirinya banyak berdiskusi dengan sutradara terkait kekhawatiran yang dimilikinya. "Aku banyak berbicara dengan sutradara Kang Shin Hyo tentang tekanan yang aku rasakan. Namun dia mengatakan bahwa tidak ada alasan musim kedua menjadi tidak sebaik musim satu," lanjutnya, dikutip dari Yonhap News Agency.

Tale of the Nine Tailed 1938. Dok. Prime Video

Lee Dong Wook Sebut Tale of The Nine Tailed 1938 akan Puaskan Penonton

Dalam acara konferensi pers tersebut, Lee Dong Wook menyebutkan bahwa Tale of The Nine Tailed 1938 akan membuat penonton terpuaskan dengan visual dan jalan ceritanya. Apalagi, musim kedua memiiki perbedaan fokus dan situasi dibandingkan musim pertama.

"Pada musim pertama, ada banyak emosi pribadi. Di musim kedua, kami berfokus pada karakter Lee Yeon yang mengabaikan dan menyerah pada cinta," ujar sang aktor, mengutip Kbizoom.

Sutradara Kang Shin Hyo juga mengatakan bahwa musim kedua tidak akan mengandung unsur romantis dan hanya akan menceritakan kisah masa lalu. "(Drama ini) mengandung segalanya kecuali cerita cinta untuk pemeran utama laki-laki. Aku menaruh semuanya kecuali melo," katanya.

Sementara itu, Tale of The Nine Tailed 1983 turut menghadirkan Kim Bum yang berperan sebagai Lee Rang dan Kim Seo Yeon yang berperan sebagai Ryu Hong Joo.

GABRIELLA AMANDA | KOREA TIMES | KBIZOOM | YONHAP NEWS AGENCY

