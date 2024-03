Ngabuburit Sambil Nonton 7 Film dan Drama Baru di Viu Sepanjang Maret 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maret 2024 bertepatan dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Viu sudah mempersiapkan berbagai tayangan baru untuk menemani waktu berbuka puasa dan menyantap makan sahur. Mulai dari film aksi, drama komedi romantis hingga acara ragam.

Salah satunya film The Wild yang dibintangi Park Sung Woon dan Oh Dae Hwan. Bagi yang penasaran dengan kelanjutan kisah Min Do Hyuk, The Escape of The Seven Season 2: Resurrection juga akan tayang bulan ini. Mengutip keterangan pers Viu, berikut ini sinopsis film dan drama baru Maret 2024.

1. The Escape of The Seven Season 2: Resurrection

The Escape of the Seven season 1 sukses membuat para penonton penasaran dengan jalan cerita misterinya. Bagi yang masih penasaran, season 2 yang berjudul The Escape of The Seven: Resurrection akan tayang pada 29 maret 2024. Para pemerannya masih sama. Tapi ada satu tokoh baru yang akan diperankan Lee Jung Shin CNBLUE.

Ceritanya pun masih seputar para terduga pelaku pembunuhan siswi SMA bernama Bang Da Mi (Jung Lael). Ketujuh orang itu harus membuktikan mereka tidak bersalah lewat beragam tantangan. Min Do Hyuk (Lee Joon) yang yang tadinya dianggap sudah meninggal dunia, ternyata masih hidup. Dia kembali untuk balas dendam kepada Matthew Lee (Uhm Ki Joon) sekaligus membersihkan namanya dari tuduhan kejahatan.

2. The Wild (2023)

Bagi penggemar film aksi Korea, jangan lewatkan film The Wild yang akan tayang pada 31 Maret 2024. Ceritanya tentang mantan petinju ilegal bernama Song Woo Chul (Park Sung Woong) yang baru saja keluar dari penjara karena menyebabkan lawannya terluka parah.

The Wild. (dok Viu)

Song Woo Chul berniat untuk menjadi orang baik dan berlayar. Tapi temannya Jang Do Shik (Oh Dae Hwan) justru ingin mempekerjakan dia sebagai preman. Meski sudah menolaknya, tiba-tiba Song Woo Chul mengalami beragam kejadian yang membuatnya harus kembali melakukan pekerjaan ilegal.

3. Single in Seoul (2023)

Siapa penggemar Lee Dong Wook? Film komedi romantis yang dibintangi Lee Dong Wook, Single in Seoul akan tayang pada 24 Maret 2024. Dalam film ini dia berperan sebagai Park Yeong Ho, seorang instruktur penulis sekaligus influencer terkenal.

Single in Seoul. (dok. Viu)

Pekerjaannya sebagai penulis membuat dia bertemu dengan junior di kampus, Joo Hyeon Jin yang diperankan Im Soo Jung. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama karena sebuah proyek. Banyak kenangan lama mereka terbuka kembali. Apakah mereka memang memiliki benih-benih cinta?

4. The Whistleblower (2014)

Film Korea yang rilis tahun 2014 ini terinspirasi dari kejadian nyata kasus Hwang Affair. Kasus penipuan oleh ilmuwan Korea, Hwang Woo Suk yang mengaku sudah berhasil melakukan kloning sel telur manusia.

The Whistleblower. (dok. Viu)

Ceritanya berawal dari seorang produser televisi bernama Yoon Min Cheol (Park Hae Il) yang sedang frustasi mencari berita hangat. Tiba-tiba dia mendapat telpon dari narasumber yang mengatakan kalau Newman Clinical, klinik sterilitas terbesar di Korea telah membeli sel telur secara ilegal. Tentu saja ini mengejutkan karena pemilik klinik itu adalah ilmuwan ternama Lee Jang Hwan (Lee Kyoung Young), penemu pertama cloning sel telur manusia. Apakah perbuatan Lee Jang Hwan terbukti ilegal? Sakiksan film The Wishtleblowe mulai 11 Maret 2023.

5. Villain and Widow (2010)

Film lawas ini bercerita tentang Hyun Joo (Kim Hye Soo), seorang janda yang depresi karena lelah dengan kehidupannya. Dia tinggal bersama putrinya, Seong Ah (Ji Woo), mantan model cilik yang punya sifat emosional karena sering di-bully di sekolah. Suatu hari karena tuntutan ekonomi, Hyun Joo terpaksa menyewakan kamar di

rumahnya kepada seorang pria misterius bernama Chang In (Han Suk Kyu) yang mengaku sebagai seorang novelis.

Villain & Widow. (dok. Viu)

Ternyata, Chang In sebenarnya adalah pencuri yang mencoba mendapatkan peralatan minum teh Dinasti Ming yang dulu pernah dicuri oleh almarhum suami Hyun Joo. Apakah Chang In berhasil mencuri peralatan yang berharga mahal itu?

6. Pyramid Game

Pyramide Game. (dok. Viu)

Pyramid Game tentang pertarungan para siswi kelas 2-5 sekolah perempuan Baekyeon untuk menjadi populer. Kalau kurang populer, siswi itu akan dijadikan target bullying. Sung Soo Ji yang diperankan Bona “WJSN” pernah merasakan sendiri jadi korban bullying akibat kalah dalam permainan Pyramid Game sekolahnya. DIa pun berusaha melawan sistem popularitas yang tidak normal ini.

7. My Sibling's Romance

Selain drama dan film, dating reality show terbaru berjudul My Sibling’s Romance juga sudah tayang. Reality show ini adalah karya terbaru produser Lee Jin Joo yang sudah sukses membuat dating reality show, Exchange. Sesuai dengan

namanya, My Sibling’s Romance memperlihatkan pasangan kakak beradik yang akan masuk dan tinggal bersama dengan kakak beradik lainnya dalam satu rumah.

My Sibling's Romance. (dok.Viu)

Nanti para host ini akan menjadi cupid yang saling menjodohkan saudara mereka.

Menariknya, para host yang tinggal bersama ini tidak boleh mengungkapkan jati diri mereka, termasuk siapa yang menjadi saudara mereka. Selain itu ada banyak selebriti keren yang menjadi panelis di acara ini. Ada Han Hye Jin, BAMBAM “GOT7”, Code Kunst, Miyeon “(G)I-DLE”, serta selebriti bersaudara terkenal, Jonathan dan Patricia.

