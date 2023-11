Deretan Prestasi Ciamik SEVENTEEN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup boy band Korea Selatan, SEVENTEEEN, telah mengukir ragam prestasi sejak debut tahun 2015 lalu.

Boy band yang beranggotakan tujuh belas orang ini mampu mendominasi tangga musik Korea karena lagu hit yang mereka miliki dalam jangka waktu lama.

Dikutip dari Soompi, lagu-lagu seperti Home, Left & Right, dan Fear bukan hanya mendapat perhatian lokal tetapi juga berhasil meraih popularitas internasional. Album-album SEVENTEEN berhasil terjual jutaan copy. Seventeen telah mengukir namanya dalam sejarah industri musik K-pop sebagai salah satu boy band dengan penjualan album tertinggi.

Seventeen telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi di industri musik. Penghargaan seperti Seoul Music Awards, Mnet Asian Music Awards (MAMA), dan Golden Disc Awards adalah sebagian kecil dari sejumlah penghargaan yang mereka kumpulkan.

Keberhasilan ini bukan hanya mencerminkan apresiasi industri terhadap bakat dan kerja keras mereka, tetapi juga dukungan yang solid dari penggemar. Beberapa kemenangan SEVENTEEN dilansir dari forum allkpop.com;

1. Artist Of This Year Physical Album - 1st Quarter album You Made My Dawn

2. Artist Of This Year Physical Album - 3rd Quarter untuk album An Ode

3. Golden Disc Awards untuk album An Ode

Prestasi Seventeen tidak hanya terbatas di Korea, tetapi mereka juga meraih sukses yang signifikan di panggung internasional. Partisipasi aktif dalam tur konser dunia, penampilan di berbagai ajang musik internasional.

Keunikan Seventeen tidak hanya terletak pada penampilan panggung mereka, tetapi juga dalam keterlibatan mereka dalam proses kreatif. Para anggota SEVENTEEN terlibat aktif dalam penulisan lirik, produksi musik, dan pembuatan konsep untuk setiap album.

Selain kesuksesan di dunia musik, SEVENTEEN juga telah memperluas kehadirannya di dunia hiburan melalui partisipasi mereka dalam berbagai acara televisi. Misalnya acara Going Seventeen yang ditayangkan di kanal Youtube menjadi sangat populer baik dikalangan para fans maupun non fans. Konsep yang segar serta aksi kocak para anggota SEVENTEEN berhasil menghibur penonton.

