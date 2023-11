Gaya Timothee Chalamet Hadiri Premiere Film Wonka di Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timothee Chalamet menghadiri premiere film Wonka di Jepang pada Senin, 21 November 2023 dengan busana lateks lavender milik Prada yang dipadukan dengan sepatu bot Chelsea putih tebal dan perhiasan Cartier. Timothee Chalamet menata rambutnya dengan gaya keriting yang khas saat berpose dengan penggemar di luar teater. Aktor itu hadir bersama beberapa lawan mainnya di karpet merah.

Wonka dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Desember mendatang. Timothee memerankan Willy Wonka muda dan lawan mainnya adalah Hugh Grant, Olivia Colman, hingga Rowan Atkinson. Berdasarkan karakter ikonik di cerita utama Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl, Wonka akan mengeksplorasi perjalanan Willy Wonka bertemu dengan Oompa Loompa dan menciptakan kerajaan cokelatnya menjelang peristiwa di Charlie and the Chocolate Factory.

Timothee Chalamet sebagai Willy Wonka dalam film Wonka. Foto: Instagram/@wonkamovie_jp

Timothee Chalamet Jalan-jalan sambil Promosi Film Wonka di Jepang

Diketahui Timothee Chalamet telah berada di Jepang sejak Sabtu, 18 November 2023. Bintang Amerika-Prancis itu berjalan-jalan di Tokyo dan menikmati waktu menjelajahi kota sambil mempromosikan filmnya yang akan datang. Dia berbagi beberapa foto dan klip di balik layar petualangannya lewat Instagram Story.

Unggahan pertamanya menampilkan sepasang kuku yang terinspirasi dari Wonka, diikuti fotonya yang menunjuk ke kamera CCTV. Ia juga membagikan tangkapan foto papan reklame digital, mesin ramen, dan selfie dengan teman-temannya.

Aktor tersebut juga mengunjungi pencipta video game legendaris Hideo Kojima saat dia berada di kota tersebut. Kojima dikenal dengan seri game Metal Gearnya. Bintang Wonka itu terlihat berpose dengan alat peraga di studio Kojima Productions dan bahkan menandatangani dinding.

“Bersama Timothee,” tulis Hideo Kojima dalam unggahan di X, sebelum menambahkan keterangan lain, “Timothee menandatangani papan kami. Terima kasih!”

“Terima kasih telah menyambutku, Hideo,” balas Timothee.

Timothee Chalamet berangkat ke Jepang hanya seminggu setelah aktor tersebut menjadi pembawa acara Saturday Night Live di New York. Ia memandu episode keempat acara ikonik tersebut di musim ke-49.

