Mengenal Grup K-Pop Mirae yang Telah Berkunjung ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop Mirae telah bertemu para penggemarnya di Jakarta, pada Sabtu, 18 November 2023. Mirae berkunjung dalam acara bertema On The K: 36 yang diadakan Korea 360 bersama Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia di salah satu mal kawasan Jakarta Selatan.

Khael salah satu anggota Mirae sudah lama ingin berkunjung ke Indonesia. "Memang dari dulu ingin sekali ke Indonesia dan akhirnya terwujud, senang sekali. Rasanya senang sekali di Indonesia, menghabiskan waktu di sini," katanya, dikutip dari Antara.

Tentang Mirae

Mirae grup K-pop yang terdiri atas tujuh anggota, yaitu Lien, Junhyuk, Yongseok, Siwoo, Khael, Yubin, dan Siyoung. Dikutip dari Kpopping, sebelum memastikan nama Mirae, grup ini memiliki tiga nama, yaitu DSP N, DSP Sprouts, dan DSP Warriors. Grup Mirae dibentuk oleh perusahaan hiburan Korea Selatan, DSP Media. Pada Maret 2021 debut Mirae merilis album mini yang berjudul Killa.

Anggota Mirae

1. Yubin

Dikutip dari Kprofiles, Jang Yubin kelahiran 10 Juni 2004. Posisinya sebagai sub vocalist, sub rapper, dan visual. Yubin lahir dan dibesarkan di Haengdang-dong, Seoul. Hobinya menonton YouTube, bermain sepak bola, dan menulis lirik. Yubin mengagumi Jinyoung CIX dan Kai EXO.

2. Siyoung

Park Siyoung lahir pada 6 Mei 2003. Posisinya di grup sebagai main dancer, sub rapper, dan sub vocalist. Siyoung pernah menjadi kontestan survival show Under Nineteen dan pernah menjadi kameo di video klip grup April yang berjudul Tinker Bell.

3. Dongpyo

Son Dongpyo pernah menjadi kontestan di ajang survival show Produce X 101. Pada 2019, Dongpyo debut dengan grup X1, namun pada awal tahun 2020, grup tersebut dibubarkan sebelum waktunya atau prematurely disbanded. Posisi Dongpyo di grup Mirae sebagai lead dancer, sub vocalist, dan face of the group.

4. Khael

Khael nama lengkapnya Lee Sang Min. Ia lahir pada 18 Januari 2002. Khael mengisi posisi sebagai main rapper, lead dancer, sub vocalist.

5. Dohyun

Yoo Dohyun lead vocalist Mirae. Ia lahir pada 25 Desember 2000. Dohyun menyukai aktivitas mendaki gunung atau bukit.

6. Lien

Lien anggota Mirae yang berasal dari Osaka, Jepang. Nama lengkapnya Shimada Shouu. Lien lahir pada 11 Maret 1998. Ia menetap di Korea sejak tahun 2020. Ia pernah menjadi trainee di Johnny & Associates, Starship Entertainment, dan CUBE Entertainment. Posisi Lien di grup sebagai main vocalist.

7. Junhyuk

Lee Junhyuk mengisi posisi sebagai leader, main dancer, lead rapper. Junhyuk pernah menjadi kontestan survival show Produce X 101. Jun Hyuk juga pernah tampil sebagai penari KARD dalam video koreografi Enemy.

