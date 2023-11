Top 10 Konten Kreator Tersukses Di Dunia, MrBeast Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forbes telah merilis daftar konten kreator tersukses di dunia. Di tahun 2023 ini, ada 50 konten kreator yang berhasil masuk dalam daftar Forbes Top Creator yang mencakup influencer, streamer, dan vlogger.

Jika ditotal secara keseluruhan, maka 50 konten kreator yang masuk dalam daftar konten kreator tersukses di dunia versi forbes, diikuti oleh 2,6 miliar akun dan berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar US$ 700 juta atau setara dengan Rp 10,9 triliun. Jumlah ini mencatatkan kenaikan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya, yang mencapai US$ 570 juta.

Dengan pencapaian tersebut, 50 konten kreator tersukses di dunia itu telah menciptakan dampak besar dalam industri media, pemasaran, hiburan, dan tren konsumen. Berikut adalah 10 konten kreator kreator teratas yang berhasil masuk dalam daftar Forbes Top Creator.



1. Jimmy Donaldson (MrBeast)

MrBeast berada di posisi teratas sebagai konten kreator tersukses di dunia. Dia tercatat memiliki pendapatan mencapai US$82 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun. Dengan lebih dari 300 juta pengikut, basis penggemar MrBeast hampir setara dengan populasi Amerika Serikat.

Ketenaran MrBeast berasal dari produksi video unik seperti bertahan di Antartika selama 50 jam dan membangun pabrik coklat ala Wonka. Selain menjadi konten kreator, Jimmy Donaldson juga mendirikan wirausaha, termasuk kedai makanan ringan Feastables, jaringan restoran MrBeast Burgers, dan berbagai produk dagangan dari Donaldson yang beragam.



2. Olajide Olatunji (KSI)

Olajide Olatunji atau yang lebih dikenal sebagai KSI, memulai karirnya dengan merilis video reaksi terhadap permainan FIFA di YouTube pada tahun 2009. Video yang diunggahnya kemudian menarik jutaan pengikut karena sentuhan humor yang lucu.

Dengan jumlah pengikut mencapai 112 juta orang, saat ini pendapatan KSI mencapai US$24 juta atau sekitar Rp 376 miliar. Selain menjadi konten kreator, Olatunji juga menjajal peran sebagai komedian, rapper dan petinju.



3. Jake Paul

Jake Paul dikenal sebagai seorang petinju dan YouTuber dengan konten-konten yang unik seperti tato kejutan, tantangan makan makanan anjing, dan aksi berendam di Icy Hot. Meski kontennya konyol, namun hal itu menjadikannya salah satu atlet dengan bayaran tertinggi pada tahun 2022.

Pendapatannya tercatat mencapai US$34 juta atau sekitar Rp 532 miliar. Dengan jumlah pengikut 66 juta, Jack Paul tahun ini, menandatangani kontrak dalam dunia MMA untuk bersaing di divisi bayar-per-tayang yang baru dibentuk.



4. Rhett & Link

Rhett James McLaughlin dan Charles Lincoln "Link" Neal III memulai perjalanan karir sebagai konten kreator dengan memposting acara komedi di YouTube pada tahun 2006. Kini, perusahaan hiburan mereka, Mythical, yang berbasis di Burbank, California, telah menjadi tempat bagi lebih dari 100 karyawan.

Mythical memproduksi berbagai serial YouTube, termasuk variety show harian berjudul Good Mythical Morning, acara memasak bernama Mythical Kitchen, dan saluran komedi sketsa Smosh yang memiliki 18 juta pelanggan. Selain itu, mereka juga aktif dalam produksi podcast, tur langsung, acara streaming, penulisan buku, dan produksi acara televisi. Pendapatan mereka mencapai US$35 juta atau sekitar Rp 548 miliar.

5. Charli D'Amelio

Charli D'Amelio terus menempati posisi puncak sebagai kreator wanita terkemuka di TikTok dengan jumlah pengikut 213 juta. Pendapatannya tercatat mencapai US$23 juta atau sekitar Rp 360 miliar. Wanita berdarah Connecticut ini menjadi brand ambassador merek ternama seperti Prada, serta menjadi ikon iklan untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, CeraVe, dan SKIMS, yang merupakan lini pakaian yang didirikan bersama oleh Kim Kardashian.

D'Amelio juga merambah dunia bisnis dengan membangun merek parfum dan pakaian yang tersedia di toko-toko di Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, dia mengelola merek sepatu yang baru diluncurkan, D'Amelio Footwear, semua ini telah diraih sebelum ia mencapai usia 20 tahun.

6. Logan Paul

Konten kreator tersukses di dunia versi Forbes selanjutnya adalah Logan Paul. Logan memiliki jumlah pengikut 74 juta dan menghasilkan pendapatan senilai US$21 juta atau sekitar Rp 329 miliar. Logan pertama kali terkenal setelah mengunggah momen di Vine.

Ia lalu memulai saluran YouTube-nya untuk membagikan vlog dan berbagai konten aksi, termasuk memberikan iPhone dan terlibat dalam pertarungan dengan selebriti seperti Kevin Hart. Saluran YouTube-nya telah berhasil menarik 23,6 juta pelanggan. Selain itu, dia menjadi pembawa acara podcast bersama saudaranya melalui program bernama Impulsive.

7. Elliot Tebele (F*ckJerry)

Elliot Tebele diikenal sebagai Raja Meme asli, merupakan otak di balik kerajaan media sosial FJerryLLC. Portofolio akunnya termasuk F*ckJerry, BeigeCardigan, DudeWithSign, dan JerryNews berhasil menarik perhatian 40 juta pengikut.

Namun, pendapatannya tidak hanya berasal dari dunia meme, melainkan juga dari permainan papan kreasinya, "What Do You Meme," yang berhasil dijual di toko-toko besar seperti Target, Walmart, dan Amazon. Selain itu, Tebele juga memperluas bisnisnya ke industri minuman keras dengan menciptakan merek tequila yang viral, Jaja. Pendapatannya saat ini mencapai US$30 juta atau sekitar Rp 470 miliar.

8. Emma Chamberlain

Emma Chamberlain viral setelah ia mengunggah video dirinya yang diambil di rumah ibunya. Setelah itu, dia memutuskan untuk meninggalkan sekolah. Dengan 28 juta pengikut, ia telah mengubah humor kering dan minatnya dalam mode menjadi sebuah bisnis gaya hidup yang sukses.

Saat ini dia terus menjalin kemitraan dengan merek-merek ternama seperti Cartier, Lancome, Levi's, Aritzia, dan Canon. Perusahaan minumannya, Chamberlain Coffee, kini dijual di Walmart dan Sprouts. Sementara podcastnya, "Anything Goes," telah memulai kesepakatan video eksklusif dengan Spotify pada bulan Februari. Pendapatannya saat ini mencapai US$20 juta atau sekitar Rp 313 miliar.

9. Matt Rife

Matt Rife adalah seorang pelawak stand-up comedy. Setelah satu dekade tampil di klub-klub kecil, Rife akhirnya mendapat ketenaran di TikTok, ketika klip komedinya dengan seorang penggemar wanita menjadi viral. Dalam setahun terakhir, penduduk asli Ohio ini telah mengumpulkan 17 juta pengikut TikTok dan berhasil menjual lebih dari 750.000 tiket untuk tur internasionalnya. Spesial stand-up-nya yang berjudul "Natural Selection" akan tayang di Netflix akhir tahun ini. Pendapatannya saat ini mencapai US$25 juta atau sekitar Rp 392 miliar.

10. Brent Rivera

Brent Rivera telah merajai beberapa platform media sosial terbesar di dunia, dimulai dari Vine, lalu YouTube, dan terakhir TikTok. Video komedinya, yang sering menampilkan adik perempuannya, Lexi, telah menarik perhatian 50 juta penggemar.

Meski demikian, pemenang Streamy Award berusia 25 tahun ini juga merupakan seorang pebisnis dan kreator yang menjalin kemitraan dengan merek-merek besar seperti Starbucks, Xbox, dan Prada. Rivera adalah pemilik Amp Studios, sebuah perusahaan media yang didirikannya pada tahun 2017 untuk mendukung kreator lain dan membantu merek baru berkembang. Ia tercatat memiliki pendapatan US$17,5 juta atau sekitar Rp 274 miliar.

RIZKY DEWI AYU

