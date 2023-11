Reaksi Ibunda Harry Styles saat Anaknya Dikritik dengan Tampilan Rambut Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ibunda Harry Styles, Anne Twist membalas komentar para haters yang mencibir penampilan baru putranya. Dia mengingatkan untuk memperlakukan orang lain-termasuk putranya-dengan kebaikan.

Menyusul berita tentang potongan rambut baru pelantun "As It Was ini," ketika Harry mencukur rambut keritingnya yang ikonik, sang ibunda, Anne Twist, mengunggah foto Harry Styles ke Instagram pada Jumat, 17 November 2023 dengan pesan yang tajam. Ia menyebut komentar-komentar kritis tersebut sebagai bentuk perilaku yang sangat tidak disukai oleh putranya.

Bunyi Pesan Menohok Ibunda Harry Styles

"Ketika Anda mempertimbangkan bahwa H memiliki warisan kebaikan dan inklusi, selalu berusaha keras untuk membuat semua orang merasa dilihat dan dihargai apa adanya... ada sebuah ironi dalam hal negatif yang dia tunjukkan karena memotong rambut. Maaf tapi saya tidak mengerti," tulis Anne sambil menambahkan emoji mengangkat bahu dan tagar #TPWK, yang merupakan lagu putranya berjudul 'Treat People With Kindness.'

Ibu dari mantan anggota One Direction tersebut menyertakan foto potret Harry Styles yang sedang berpose dengan potongan rambut barunya serta janggut dan kumis di wajahnya. Foto yang belakangan ini viral tersebut diunggah oleh merek kecantikan Harry, Pleasing.

Merek tersebut merilis gaya rambut Harry Styles yang tidak terduga ke Instagram di tengah peluncuran lini parfum barunya pada 15 November 2023. "Pendiri kami, Harry Styles, bersulang untuk peluncuran Pleasing Fragrance bersama teman-teman di London. November, 2023," tulis keterangan pada foto itu.

Hancur karena Kritikan

Bersamaan dengan foto potongan rambut cepak Harry, Anne Twist juga mengutip sebuah contoh berita utama yang memasukkan komentar penggemar dengan mengatakan bahwa hidup mereka "hancur" setelah perubahan rambutnya. Di bawah judul berita tersebut, sang ibu merevisinya menjadi, "Berita terbaru: Ini rambutnya! Miliknya! Juga akan tumbuh kembali. Jika dia mau."

Pelantun "As It Was" ini memulai debutnya dengan kepala plontos pada konser U2 baru-baru ini bersama kekasihnya, Taylor Russell. Sebuah video yang diterbitkan oleh TMZ pada 9 November menunjukkan Harry-tanpa rambut keriting khasnya-di tengah kerumunan orang di Las Vegas Sphere.

Unggahan ibunda Harry Styles langsung mendapat dukungan positif dari penggemar. Mereja setuju bahwa Harry Styles bebas melakukan apapun dengan rambutnya dan mengaku akan tetap mendukung penyanyi favorit mereka.

