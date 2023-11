7 Rekomendasi Drakor Lucu yang Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor menjadi salah satu tayangan populer dan digemari oleh banyak orang. Tontonan dari Negeri Ginseng ini kerap menghadirkan berbagai cerita yang menarik, menghibur, serta sarat akan makna di balik tema cerita yang diangkatnya. Dari banyaknya genre, drakor komedi yang lucu dapat menjadi pilihan untuk ditonton ketika sedang bosan.

Untuk bisa menyaksikan drakor lucu secara legal, Anda dapat menontonnya di platform streaming resmi, seperti Netflix yang memiliki banyak koleksi judul drama Korea. Melansir dari situs Screenrant, terdapat beberapa drakor paling lucu yang tayang di aplikasi layanan streaming dari Amerika tersebut.

Lantas, apa saja rekomendasi drakor lucu yang tayang di Netflix menurut Screenrant? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. Mr. Queen (2020)

Rekomendasi drakor lucu yang tayang di Netflix pertama adalah Mr. Queen. Drama ini bercerita tentang seorang chef laki-laki di zaman modern yang jiwanya secara tidak sengaja mengalami perjalanan waktu ke tubuh seorang ratu di era Dinasti Joseon. Berbagai kekacauan pun terjadi ketika dia berusaha untuk kembali ke tubuh aslinya sambil menghadapi berbagai masalah sebagai istri raja.





2. The Sound of Your Heart (2016)

The Sound of Your Heart adalah drama slice of life yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari sebuah keluarga yang penuh dengan kekonyolan. Suatu hari, salah satu anak dari keluarga tersebut, yang bernama Jo Seok, bermimpi untuk menjadi seorang komikus terkenal. Dengan dukungan kekasihnya, Ae Bong, Jo Seok pun mulai membuat komik yang berisi tentang berbagai hal konyol yang dialami keluarganya sendiri.





3. Vincenzo (2021)

Pemain drama Korea Vincenzo menampilkan gaya tangan viji pinus atau pinecone/Instagram - Hyeongmook_kim

Vincenzo adalah drama komedi gelap dan kejahatan yang bercerita tentang seorang laki-laki Korea yang diadopsi oleh pasangan dari Italia. Suatu hari, dia memutuskan untuk kembali ke Korea demi mengambil uang yang disembunyikan di ruang bawah tanah suatu apartemen. Dia juga bergabung dengan pengacara lain untuk melawan perusahaan yang melakukan kejahatan. Berbeda dengan film mafia lainnya, Vincenzo menghadirkan cerita yang lucu dan menyenangkan.





4. Mad For Each Other (2021)

Mad For Each Other menjadi rekomendasi drakor lucu yang tayang di Netflix selanjutnya. Kisah tentang musuh yang menjadi teman dan kekasih tidak pernah serumit cerita pada drakor ini. diceritakan seorang pria dan wanita yang awalnya bermusuhan namun tidak bisa berada jauh dari satu sama lain. Pasalnya, mereka hidup bertetangga dan memiliki terapis atau psikolog yang sama. Berbagai peristiwa dan perasaan pun menghampiri keduanya disertai dengan aksi-aksi konyol yang menyegarkan penonton.





5. My Only Love Song (2017)

Sama seperti Mr. Queen, drama yang satu ini juga mengangkat cerita tentang perjalanan waktu ke era kerajaan. Diceritakan, seorang artis perempuan yang manja dan terobsesi dengan uang secara tidak sengaja melakukan perjalanan waktu ke abad ke-6 di masa Dinasti Goguryeo. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria baik hati yang juga berusaha keras untuk mendapatkan uang. Berbagai kelucuan pun terjadi di antara para tokohnya.





6. Welcome To Waikiki (2018)

Drama Korea genre komedi Welcome To Waikiki/Foto: Pinterest

Rasanya kurang pas jika membicarakan drakor lucu tanpa memasukkan Welcome To Waikiki dalam daftarnya. Drama yang satu ini bercerita tentang persahabatan tiga orang pemuda yang mengelola sebuah penginapan yang nyaris bangkrut. Berbagai kelucuan dan peristiwa tak terduga pun terjadi di tengah usaha mereka mempertahankan bisnisnya.

Welcome To Waikiki sendiri memiliki dua season yang ceritanya tidak berhubungan satu sama lain. Jadi, meskipun tidak menonton season pertamanya, penonton dapat tetap menikmati season kedua.





7. Reply 1988 (2015)

Rekomendasi drakor lucu yang tayang di Netflix selanjutnya adalah Reply 1988. Drama yang satu ini bercerita tentang sekelompok teman masa kecil yang tumbuh bersama-sama menghadapi masa remajanya. Meski bergenre komedi, namun drama ini juga menggambarkan kedekatan antara teman dekat dan keluarga mereka yang saling mengetahui satu sama lain.

RADEN PUTRI| SCREENRAT|

