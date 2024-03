Sinopsis dan Latar Belakang 7 Peran Utama di Drakor The Escape of the Seven: Resurrection

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekuel drama Korea The Escape of the Seven: Resurrection akan tayang di bulan Ramadan 2024. Drakor tersebut akan tayang pada 29 Maret 2024. Drakor ini akan menjadi teman berbuka puasa atau menyantap makan sahur. Berikut sinopsisnya.

Drakor The Escape of the Seven: Resurrection akan melanjutkan cerita dari The Escape of the Seven. Ceritanya pun masih seputar para terduga pelaku pembunuhan siswi SMA bernama Bang Da Mi (Jung Lael). Ketujuh orang itu harus membuktikan mereka tidak bersalah lewat beragam tantangan. Min Do Hyuk (Lee Joon) yang yang tadinya dianggap sudah meninggal dunia, ternyata masih hidup. Dia kembali untuk balas dendam kepada Matthew Lee (Uhm Ki Joon) sekaligus membersihkan namanya dari tuduhan kejahatan.

Dilansir dari kdramastars.com, drakor ini menceritakan merupakan penelusuran mendalam tentang balas dendam dan aliansi kuat tujuh individu yang mengalami kehidupan kacau di tangan Matthew Lee. Selain itu, dengan identitas asli Mon Do Hyuk terbongkar, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dia akan membalas dendam keluarganya dan ayah kandungnya, yang tewas karena keserakahan Matthew Lee.

Sekuel ini akan menyoroti perbuatan jahat yang tak terhindarkan dari Matthew Lee. Selain itu, cerita menarik akan terjadi dalam upaya balas dendam yang akan dilakukan oleh ketujuh orang yang tidak bersalah.

Matthew Lee adalah seorang bos perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan dengan identitas yang misterius. Dia terlibat dalam kasus aneh yang membawanya untuk mengungkapkan siapa dirinya ke publik.

Sebelumnya, The Escape of the Seven menceritakan kesamaan yang dimiliki oleh tujuh orang berbeda. Masing-masing dari mereka adalah seorang bos perusahaan platform seluler dengan identitas misterius, CEO perusahaan produksi drama, mantan gangster, calon idola, dokter OBGYN, CEO agensi hiburan, dan guru seni sekolah.

Ketujuh orang tersebut terlibat dalam kasus panas tentang hilangnya seorang gadis. Saat ketujuh orang tersebut berusaha melarikan diri dari nasib dan mengejar kebenaran, mereka justru mendapati dirinya terlibat dalam sebuah rahasia, kebohongan, dan keinginan dalam kisah balas dendam ini.

Latar Belakang peran utama The Escape of the Seven: Resurrection

1. Geum Ra Hee

Geum merupakan CEO perusahaan produksi drama sangat terampil dan agresif dalam pekerjaannya. Dia menghargai uang dan kesuksesan serta akan melakukan apapun untuk mencapai keduanya. Untuk menerima warisan yang besar, dia berusaha menemukan putrinya yang sudah ditinggalkan 15 tahun lalu.

2. Min Do Hyuk

Min adalah mantan gangster yang tidak memiliki mimpi atau harapan untuk hidup. Jika dia mempercayai seseorang sekali saja, maka dia akan mempercayainya selamanya. Hal inilah yang membuat hidupnya dipenuhi dengan pengkhianatan.

3. Han Mo Ne

Sejak kecil ia bercita-cita untuk menjadi idola yang dikagumi oleh teman-temannya. Dia memiliki penampilan yang menawan dan berasal dari keluarga kaya. Sayangnya, kelemahan dia adalah selalu berbohong.

4. Cha Joo Ran

Ia merupakan dokter kandung yang tinggal bersama pria kaya bernama Bang Chil Sung. Dia terlibat perang psikologis dengan Geum Ra Hee atas kekayaan yang dimiliki Bang Chil Sung.

5. Yang Jin Mo

Yang adalah CEO Cherry Entertainment yang selalu bersikap lembut. Tetapi, jika amarahnya meledak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia juga sangat rakus dan akan melakukan apa saja demi keuntungannya.

6. Go Myung Ji

Dalam drama Korea The Escape of the Seven: Resurrection, Myung Ji adalah seorang guru seni yang menciptakan kebohongan untuk melindungi sesuatu yang berharga baginya. Dia menyebar rumor aneh di sekolah untuk menyembunyikan kelemahannya.

