The Escape of the Seven 2 Diprediksi Tayang Awal Tahun 2024 dan Ganti Sutradara

TEMPO.CO, Jakarta - Drama The Escape of the Seven berakhir pada episode 17. Seperti drama makjang lainnya, penulis cerita Kim Sun Ok juga akan berencana membuat musim kedua drama tersebut.

The Escape of the Seven berakhir dengan cerita yang sedang seru-serunya. Ketujuh orang yang terlibat kematian Bang Da Mi kini di bawah kendali Matthew Lee. Sementara Min Do Hyuk berhasil diselamatkan dari ancaman bom. Hal ini tentu mengundang penasaran bagaimana kelanjutan cerita berikutnya.

Drama makjang yang menyulut emosi

The Escape of the Seven menceritakan kisah tujuh orang yang terlibat dalam hilangnya siswa SMA bernama Bang Dal Mi. Dia juga difitnah dan lima tahun kemudian ditemukan tewas mengenaskan.

Sosok Matthew Lee yang diperankan Uhm Ki Joon tiba-tiba muncul dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam kematian Bang Da Mi. Dia juga berhasil membuat orang-orang itu tunduk pada kekuasannya. Hal ini membuat orang-orang itu teringat akan perbuatan mereka kepada Bang Da Mi.

Plot twist khas drama makjang

Drama makjang tak lengkap tanpa plot twist. Dalam episode terakhir menunjukkan plot twist yang membuat penonton terkejut. Mulai dari sosok Matthew Lee yang dikira bermaksud baik tapi ternyata dia adalah seorang psikopat.

Dia ternyata dalang yang menyebabkan Bang Da Mi tewas. Tak hanya itu, dia juga terlibat kematian kakek Bang Da Mi, Bang Chil Sung, ibu angkat Bang Da Mi dan No Paeng Hee.

Plot twist lainnya adalah sosok Min Do Hyuk yang diperankan Lee Joon, awalnya dikenal sebagai preman, namun perlahan dia memiliki alasan dibela penonton. Belakangan terungkap kalau target utama Matthew Lee adalah Min Do Hyuk.

Ceritanya pun perlahan bergeser dari kematian Bang Da Mi menjadi konflik antara Matthew Lee dan Min Do Hyuk. Selain itu, Matthew Lee ternyata juga mengincar harta peninggalan Bang Chil Sung, yang disembunyikan dengan susah payah olah orang-orang kepercayaannya.

Prediksi musim kedua

Jika musim pertama The Escape of the Seven, ceritanya fokus pada sepak terjang Mattew Lee, musim kedua diperkirakan Min Do Hyuk akan memegang peran penting. Ia memiliki alasan sangat kuat untuk melakukan balas dendam pada Matthew Lee dan orang-orang yang mengkhianatinya dengan beralih pihak pada Matthew Lee.

Seperti drama makjang lainnya yang banyak menampilkan plot twist, tentu sulit menebak kelanjutan cerita di musim kedua. Apalagi cerita di musim pertama sudah banyak mengecoh pentonton.

Selain itu, seperti dikutip dari siaran pers Viu, sutradara Joo Dong Min dikonfirmasi tidak akan bergabung di musim kedua. Posisinya akan digantikan oleh Oh Joon Hyuk yang menjadi co-director pada musim pertama.

Bagi penggemar drama The Escape of the Seven sepertinya harus sedikit bersabar. Karena musim kedua diperkirakan akan tayang pada awal tahun 2024.

