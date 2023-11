3 Alasan Wajib Nonton Gampang Cuan, Tayang 16 November di Bioskop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Gampang Cuan akan mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Kamis, 16 November 2023. Sang sutradara mengungkapkan tiga alasan yang membuat drama komedi tentang suara hari sandwich generation ini wajib ditonton.

“Pertama, ide ceritanya dekat dengan semua orang, yaitu jungkir balik cari cuan secepatnya untuk kedaruratan keluarga. Kedua, film ini menghibur, seru, dan di saat yang sama memberikan insight keuangan yang mencerahkan," kata sutradara Rahabi Mandra saat Gala Premiere di Jakarta pada Rabu, 8 November 2023.



Hal terakhir yang tak kalah menarik adalah jajaran pemainnya. Gampang Cuan dibintangi oleh sederet aktor ternama, seperti Vino G. Bastian, Anya Geraldine, Alzi Markers, Meriam Bellina, Dimas Danang, Pandu Winoto, Anya Zein, Iang Darmawan, Soegi Indra Djhuaja.

"(Alasan) Ketiga, formula ensemble cast yang unik dan out of the box. Anya Geraldine yang menunjukkan kemampuan olah perannya di luar persona yang biasa dimainkan; Vino G. Bastian, aktor jenius yang kali ini menampilkan kualitas komedi yang luar biasa; dan Meriam Bellina yang biasa dikenal antagonis, kali ini akan membuat penonton terkejut dengan sisi dramatisnya," kata Rahabi Mandra.

Film Gampang Cuan dibintangi oleh Alzi Markers, Vino G. Bastian, dan Anya Geraldine. Foto: Dok. Gampang Cuan

Tantangan Vino G. Bastian sebagai Anak Sulung

Vino G. Bastian berperan sebagai Sultan, anak sulung dalam keluarganya. Ia memiliki dua adik, Bilqis (Anya Geraldine) dan Aji (Alzi Markers). “Menjadi Sultan merupakan satu tantangan, karena kebetulan saya bukan anak pertama di keluarga. Sementara di sini saya harus memikul ekspektasi sebagai panutan keluarga, harus menghidupi diri sendiri, dan harus menjadi dewasa menghadapi dua adik dengan karakter yang berbeda. Konflik ini menjadi satu hal yang menarik untuk saya gali," katanya.



Proses syuting Gampang Cuan berlangsung pada Juni - Agustus 2023 lalu, diawali dengan proses riset dan penyusunan cerita selama dua tahun sejak 2021. Sutradara sendiri terinspirasi dari fenomena para Crazy Rich, yang kerap memotivasi masyarakat untuk bisa sukses dan naik kelas, namun seringkali masyarakat tidak paham prosesnya, dan cenderung mau yang instan saja.



Sinopsis Gampang Cuan

Mengisahkan sosok Sultan (Vino G. Bastian), anak sulung di keluarga yang bertahun-tahun merantau ke Jakarta dari Sukabumi dengan pekerjaan yang serabutan. Bahkan harus meminjam rentenir untuk mengirimkan uang ke kampung. Suatu hari, Sultan dikagetkan dengan kedatangan adik perempuannya, Bilqis (Anya Geraldine) yang menjumpai bahwa realita kehidupan kakaknya tidak sebagus yang diceritakan.

Selain itu, Bilqis juga membawa surat hutang mendiang ayahnya sebesar Rp 300 juta yang harus segera dilunasi. Di sisi lain, Sultan dituntut untuk membiayai kuliah si adik bungsu, Aji (Alzi Markers). Sultan dan Bilqis kemudian jungkir balik mencari cuan untuk membayar hutang tanpa sepengetahuan sang Ibu, Mamah Diah (Meriam Bellina).

Meski mengambil sudut pandang perantau yang secara demografis asalnya tidak jauh dari ibu kota, film ini menyoroti betapa besarnya ekspektasi masyarakat daerah terhadap kemudahan hidup di Jakarta, padahal nyatanya banyak rintangannya. Kisah ini dibalut dengan nuansa komedi dan diiringi oleh soundtrack Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari.

