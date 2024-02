Falcon Pictures Remake Film Thailand, Kang Mak (From Pee Mak), Tayang di bioskop Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses remake film box office Korea, Miracle In Cell No 7, rumah produksi Falcon Pictures kembali menghadirkan film bergenre komedi horor berjudul Kang Mak (From Pee Mak). Film tersebut merupakan adaptasi dari film box office Thailand, Pee Mak.

Bertabur bintang, film ini diperankan oleh sejumlah artis ternama Indonesia, seperti Vino G. Bastian, Marsha Timothy, Tora Sudiro, Indro Warkop, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Tj Ruth, Ence Bagus, Andre Taulany, Tarzan, Aming dan Jirayut. Diketahui, naskahnya ditulis oleh Alim Sudio, yang juga menulis skenario film Miracle In Cell No 7.

Sinopsis Film Pee Mak yang akan Digarap Falcon Pictures

Film Pee Mak berlatar waktu pertengahan abad ke-19 ketika seorang pria bernama Mak harus meninggalkan istrinya, Nak. Saat itu, Kota Siam tengah menghadapi konflik dan Mak harus ikut pergi berperang. Di medan perang, Mak berjuang bersama rekan-rekannya yaitu, Ter, Puak, Aey dan Shin.

Di waktu yang bersamaan, Nak yang hamil besar harus melakukan persalinan sendiri di kediamannya di pedesaan. Sayangnya, kejadian tragis menimpa Nak saat sedang meminta pertolongan kepada tetangga sekitarnya. Tewasnya Nak dan bayinya menyebabkan rumor bahwa perempuan tersebut kini menjadi arwah yang gentayangan.

Berbulan-bulan setelah perang, Mak mengajak kawan-kawannya mampir ke kampung halamannya dan bertemu istrinya. Orang-orang sekitar kampung tersebut tidak ada yang berani menjual barang pada Mak tanpa ada alasan yang jelas. Saat tiba di rumah, mereka bertemu Nak namun Shin berprasangka buruk dengan istri temannya tersebut.

Shin mengetahui bahwa Nak yang dilihatnya bukanlah seorang manusia, melainkan sosok hantu yang gentayangan. Lantas, bagaimana film adaptasinya, Kang Mak (From Pee Mak)? Apakah akan sesuai dengan jalur cerita film aslinya?

Alasan Pilih Aktor yang juga Berperan di Miracle In Cell No 7

Frederica, produser Falcon Pictures mengungkapkan alasannya me-remake film Pee Mak, dengan pemain-pemain yang dipilih. "Yang melatarbelakangi karena filmnya bagus, ceritanya bagus, sehingga kita mau remake film ini. Alasan kenapa memakai pemain-pemain Miracle, karena chemistry mereka luar biasa," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo pada 31 Januari 2024.

Selain itu sutradara film Kang Mak (from Pee Mak), Herwin, merasa senang bisa terpilih menyutradarai film ini. "Senang karena Pee Mak filmnya lucu. Apalagi pas dikasih tahu susunan pemainnya. Selain itu, ditulisnya sama mas Alim Sudio, yang menulis Miracle In Cell No 7," ujarnya.

Vino Beradu Peran Bareng Istri, Marsha Timothy

Aktor, Vino G. Bastian pun mengaku senang karena ia bisa beradu akting dengan istrinya, Marsha Timothy. "Seru banget, di sini kita memperbaiki image dari film sebelumnya (Miracle In Cell No 7). Saya berperan sebagai Makmur, yang bucin sama istrinya. Saya mendapat kesempatan beradu akting dengan Marsha dengan scene yang cukup banyak," ujarnya.

Sedangkan Marsha Timothy mengaku akan menemui banyak tantangan saat memerankan tokoh Sari di film ini. "Kalau di sini, saya berperan serius. Jadi, tidak kebagian bercanda. Tantangan saya sebagai Sari, selama syuting kayaknya mencoba menahan tawa," ujarnya.

Film adaptasi ini diketahui tengah memulai proses syuting. Kang Mak (from Pee Mak) direncanakan tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada 2024.

