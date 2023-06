Hikayat Garfield yang Lahir 45 Tahun Lalu, Berikut Kilas Balik Komik Strip Si Kucing Oren Jenaka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Garfield merupakan tokoh kartun berupa kucing berwarna oranye, jingga dan hitam yang lahir dimuat sebagai komik strip. Sebelum digemari karena kejenakaannya di layar kaca, Garfield diciptakan terlebih dahulu melalui komik strip pada 45 tahun yang lalu. Berikut kilas balik lahirnya karakter Garfield, si kucing “oyen” jenaka.

Mengenal Garfield

Garfield merupakan komik strip surat kabar Amerika yang menampilkan seekor kucing gemuk dan pemalas dengan selera humor yang kering. Garfield menjadi komik strip yang paling banyak disindikasikan pada masanya.

Garfield adalah kucing berbadan bulat, jingga, dan hitam yang sering berdiri dengan dua kaki dan berkomunikasi melalui "gelembung pikiran" kartun (berlawanan dengan "balon ucapan", yang dianggap terdengar keras). Dia suka makan makanan berlemak khususnya lasagna, dan menyebabkan masalah.

Garfield memiliki rekan manusia bernama Jon Arbuckle yang sering bertindak sebagai pria jujur untuk Garfield. Hewan lain di rumah itu adalah Odie, seekor anjing perpaduan dachshund/terrier berwarna kuning kecil yang energik dan menyenangkan tetapi bodoh (setidaknya sejauh yang diketahui Garfield).

Kartunis Jim Davis (lahir 1945) menciptakan Garfield pada 19 Juni 1978, setelah menjabat sebagai asisten kartunis Tumbleweed Tom Ryan dan menulis serialnya sendiri, Gnorm Gnat, untuk surat kabar lokal Indiana selama lima tahun.

Di komik strip Garfield, Davis menghindari humor topikal, berpegang pada gaya seni yang sangat mudah dibaca, dan mengembangkan karakter yang dapat dihubungkan dengan siapa pun. Garfield, misalnya, mengungkapkan keinginan umum manusia untuk tetap di tempat tidur pada Senin pagi ketika seseorang diharapkan untuk melanjutkan hidup.

Karakter Garfield ini dengan cepat mencapai popularitas tinggi, memutar serangkaian animasi spesial televisi; di antaranya, Garfield on the Town (1983) dan tiga program berikutnya memenangkan penghargaan Emmy. Serial televisi animasi lama, Garfield and Friends, memulai debutnya pada 1988.

Film aksi langsung yang menampilkan Garfield animasi komputer termasuk Garfield: The Movie (2004) dan Garfield: A Tail of Two Kitties (2006). Davis akhirnya mendirikan perusahaan lisensinya sendiri untuk mengelola rangkaian barang dagangan Garfield yang banyak diminati.

Episode Garfield Terlucu

Dengan ribuan komik strip yang diterbitkan selama empat dekade terakhir, tidak mengherankan jika Garfield adalah komik strip paling tersindikasi sepanjang masa. Namun, jika berbicara tentang strip terlucu sepanjang masa, cerita yang paling berkesan memperkuat karakteristik kebiasaan Garfield yang memberinya kepribadian berbeda, baik itu menyeruput kopi, melahap lasagna, memarahi Jon, memarkir Odie, dan banyak lagi.

