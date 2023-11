Profil Para Anggota BABYMONSTER

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BABYMONSTER adalah girl grup terbaru YG Entertainment yang terdiri dari tujuh anggota. Mereka dijadwalkan untuk debut pada tahun 2023. Nama mereka pertama kali muncul dalam teaser bertajuk "YG Next Movement," yang dirilis pada 30 Desember 2022.

Teaser ini menampilkan tujuh siluet, sesuai dengan spekulasi netizen sebelumnya bahwa girl group berikutnya dari YG Entertainment akan memiliki tujuh anggota.

1. Ruka

Lahir pada 20 Maret 2002, merupakan member terakhir yang diumumkan secara resmi pada 6 Februari 2023. Dia adalah member tertua dalam grup dan memiliki keahlian sebagai penari hip-hop dan rapper. Ruka, yang bergabung dengan YG Entertainment pada tahun 2018, juga memiliki kemampuan dalam bahasa Jepang, Korea, dan Inggris.

2. Pharita Chaikong, atau Pharita Boonpakdeethaveeyod

Anggota kedua yang diumumkan pada 2 Februari 2023. Pharita, yang berasal dari Thailand, menempati posisi vokalis dan penari dalam grup. Dia mengikuti audisi YG Entertainment pada Juli 2020 dengan membawakan lagu 'How You Like That' dari BLACKPINK.

3. Enami Asa

Seorang rapper dan penari asal Jepang, lahir pada 17 April 2006. Dia adalah member keempat yang diumumkan pada 26 Januari 2023. Asa, yang bermimpi menjadi penyanyi sejak usia 7 tahun, telah bergabung dengan YG Entertainment sejak tahun 2018.

4. Jung Ahyeon

Lahir pada 11 April 2007, merupakan member kedua yang diumumkan pada 16 Januari 2023. Ahyeon menempati posisi vokalis, rapper, penari, dan visual dalam grup. Dia telah menjadi trainee YG Entertainment selama empat tahun.

5. Shin Haram

Yang lahir pada 17 Oktober 2007, adalah member pertama yang diumumkan pada 12 Januari 2023. Haram menempati posisi vokalis, rapper, dan penari dalam grup. Sebelumnya, dia adalah seorang model cilik dan memenangkan beasiswa di Hanlim Arts High School.

6. Lee Dain

Dikenal dengan nama panggung Rora, lahir pada 5 Agustus 2008. Dia adalah vokalis dan penari dalam grup, dan pertama kali diumumkan pada 30 Januari 2023. Sebelumnya, Rora adalah member USSO Girl.

7. Chiquita, atau Riracha Phondecha Phiphat

Lahir pada 17 Februari 2009, adalah member ketiga yang diumumkan pada 23 Januari 2023. Dia menempati posisi vokalis, penari, dan merupakan maknae dalam grup. Chiquita bergabung dengan YG Entertainment pada Maret 2021 setelah mengikuti audisi dengan membawakan lagu 'In The Name Of Love' oleh Martin Garrix dan Bebe Rexha.

