Berpisah dengan Drummernya, Begini Perjalanan Band Heavy Metal Slipknot

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Slipknot, band metal asal Amerika Serikat, resmi mengumumkan berpisah dengan drummernya, Weinberg. “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jay Weinberg atas dedikasi dan semangatnya selama sepuluh tahun terakhir,” tulis Slipknot dalam sebuah pernyataan dikutip dari Billboard pada Minggu, 5 November 2023 .

Mengenal band metal Slipknot

Dikutip dari Fandom, Slipknot didirikan di Kota Des Moines, Iowa, AS. Band heavy metal ini dibentuk pada 1995 oleh Shawn Crahan (Clown), Paul Gray (bass), dan Joey Jordison (drum). Mulanya, formasi band Slipknot terdiri dari sembilan anggota yang memakai topeng dan pakaian seragam. Mereka segera mulai membuat identitas visual yang mencolok.

Dikutip dari All Music, album debut self-titled Slipknot dirilis pada 1999 dan segera mencuri perhatian dengan suara yang keras, lirik yang kontroversial, dan pertunjukan panggung yang intens. Album ini mencapai sukses besar dan membawa Slipknot ke panggung internasional.

Album-album berikutnya, seperti "Iowa" (2001) dan "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" (2004), terus membuktikan keberlanjutan kreativitas Slipknot. Mereka menciptakan identitas unik dalam genre metal dengan suara yang eksperimental dan kemampuan panggung yang spektakuler.

Perjalanan Slipknot tidak tanpa tantangan. Pada 2010, mereka kehilangan salah satu anggota pendiri, Paul Gray, yang meninggal karena overdosis obat-obatan. Pada Desember 2013, satu-satunya anggota asli yang tersisa adalah Shawn Crahan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Alex Venturella dan Jay Weinberg pada drum dan gitar bass akhirnya bergabung. Band ini tetap eksis dan merilis album "The Gray Chapter" pada 2014 sebagai penghormatan kepada mendiang Gray.

Slipknot mengalami perubahan dalam formasi anggota sepanjang karier mereka, namun tetap mempertahankan esensi uniknya. Pada 2019, Chris Fehn dipecat dari band karena tuntutan royalti yang belum dibayar yang ditujukan kepada Corey Taylor dan Shawn Crahan. Ia digantikan Michael Pfaff pada perkusi dan vokal latar.

Pada tahun tersebut, mereka merilis album terbaru, We Are Not Your Kind. Album itu memuncak di tangga lagu, dan menunjukkan bahwa Slipknot masih menjadi kekuatan tak terbantahkan di dunia musik metal. Namun, pada 2023, Slipknot mengungkapkan bahwa mereka telah berpisah dengan Craig Jones.

Salah satu ciri khas Slipknot adalah penggunaan topeng dan pakaian seragam oleh setiap anggota. Ini menciptakan karakteristik visual yang kuat dan misterius, menguatkan citra band sebagai entitas yang tidak hanya menghasilkan musik, tetapi juga sebuah pertunjukan visual yang luar biasa.

Pilihan Editor: Hammersonic 2023 Hadirkan Slipknot, Siap Cetak Sejarah