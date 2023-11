Yesung Penuhi Permintaan ELF Indonesia, Bawakan Lagu It Has to Be You dan Here I Am

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Super Junior, Yesung memenuhi permintaan penggemar saat konser Unfading Sense di The Kasablanka, Jakarta pada Jumat, 10 November 2023. Tidak masuk dalam set list, lagu It Has to Be You dan Here I Am akhirnya dibawakan secara langsung oleh Yesung meski tidak secara penuh.

Menjelang konser berakhir, Yesung menanyakan lagu-lagu favorit para ELF, sebutan untuk penggemar Super Junior. Banyak di antara mereka yang hadir meminta Yesung menyanyikan lagu-lagu lamanya. Akhirnya, untuk menyenangkan hati ELF Indonesia, Yesung menyanyikan potongan lagu It Has to Be You dan Here I Am. Meski tanpa iringan musik atau band, penampilan Yesung membawakan dua lagunya tersebut tetap memukau.

It Has to Be You dirilis pada 2010 dan menjadi soundtrack dari drama Cinderella's Sister. Sementara, Here I Am merupakan bagian dari album mini pertamanya yang dirilis pada 2016.



Yesung Sadar Kesukaan ELF

Selama konser solo pertamanya di Jakarta yang dipromotori oleh Dyandra Global Edutainment, Yesung membawakan 19 lagu, tidak termasuk It Has to Be You dan Here I Am. Dibuka oleh lagu dari album terbarunya Unfading Sense, yaitu Scented Things, Fornever, dan Silhouette. Kemudian dilanjutkan dengan No More Love, Moment, Floral Sense, Beautiful, HO, dan Like Us.

Penyanyi Yesung anggota dari grup musik Super Junior saat manggung di gelaran konser solonya bertajuk Unfading Sense di The Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023. Pada penampilanya Yesung menghibur para ELF (nama penggemar) dengan menyanyikan sejumlah lagu-lagu hits seperti Scented Things, Floral Sense, hingga Silhouette. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Ia juga membawakan All Night Long, 4 Seasons, Butterfly, Bear Hug, Corazón Perdido (Lost Heart), Small Things, Slide Away, Like Us, Together, dan I Am. Setelah lagu ke-14, Corazón Perdido (Lost Heart), Yesung menyadari selera penggemarnya. "Sepertinya kalian semua lebih suka lagu yang saya harus berteriak daripada yang halus-halus ya?" kata Yesung yang diiyakan oleh para ELF.



Yesung Umumkan Rilis Lagu Baru

Menariknya di konser semalam, Yesung mengumumkan akan merilis lagu baru pada Sabtu, 11 November 2023. Lagu yang dikerjakannya sejak lama ini merupakan remake dari penyanyi Cina. Ia sendiri masih merahasiakan mengenai judul maupun penyanyi asli lagu tersebut.

"Saya akan rilis 1 lagu. Ini persiapannya sudah 2-3 tahun. Kemarin sempat berhenti di tengah-tengah, tetapi besok akhirnya keluar! Saya bayangin mungkin konser selanjutnya saya bisa nyanyikan lagu tersebut," kata Yesung. "Lagu remake dari penyanyi Cina yang lumayan terkenal, saya rasa banyak yang sudah tahu, soalnya lumayan terkenal. Pokoknya saya agak-agak lupa karena sudah lama banget rekamannya."

Yesung akan kembali ke Korea Selatan malam ini. Sebelum pulang, ia akan mengunjungi beberapa tempat di Jakarta. Yesung memastikan akan kembali lagi ke Indonesia. "Memang saya blom tahu kapan lagi bisa ketemu kalian tetapi saya percaya pasti tidak akan lama lagi. Jadi mohon bersabar sebentar ya. Terima kasih, aku cinta kalian," katanya.

