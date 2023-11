Drama A Good Day to Be a Dog Tidak Tayang Besok karena Hal Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea A Good Day to Be a Dog tidak akan menayangkan episode barunya besok. Episode 5 drama yang dibintangi Cha Eun Woo dan Park Gyu Young akan dijadwalkan tayang pada Rabu, 15 November 2023.

“Siaran A Good Day to Be a Dog pada tanggal 8 November mendatang akan dibatalkan karena penayangan Game Seri Korea 2 KBO (Organisasi Bisbol Korea) 2023. Episode 5 A Good Day to Be a Dog akan tayang pada 15 November (Rabu) pukul 9 malam KST. Kami meminta pengertian pemirsa," kata MBC pada Selasa, 7 November 2023.

Baca Juga: Rekomendasi 5 Drama Korea yang Berkisah Hujan

Artinya, A Good Day to Be a Dog menunda penayangannya selama dua pekan. Episode 5 seharusnya tayang pada Rabu, 1 November 2023.

Rating A Good Day to Be a Dog Menurun

A Good Day to Be a Dog mulai tayang sejak Rabu, 11 Oktober 2023. Untuk episode 1 dan 2, drama yang diadaptasi dari webtoon ini memperoleh rata-rata rating nasional sebesar 2,8 persen. Memasuki episode 3, rating A Good Day to Be a Dog mengalami penurunan menjadi 1,9 persen. Kemudian turun lagi ke angka 1,7 persen untuk episode 4.

Baca Juga: Sinopsis Drama Korea Welcome To Samdalri

Pemain drama A Good Day to Be a Dog, Park Gyu Young dan Cha Eun Woo. Foto: Instagram/@mbcdrama_now

Netizen Korea Selatan memberikan beragam komentar mengenai rating drama Cha Eun Woo dan Park Gyu Young ini. Meskipun ada yang mengkritik A Good Day to Be a Dog, banyak yang menyatakan bahwa mereka terkejut dengan rendahnya rating.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Aku menikmati dramanya, tapi aku kecewa karena hanya satu episode yang tayang setiap minggunya. Akting Cha Eunwoo juga tidak terlalu buruk," "Aku menontonnya, tapi aku tidak tertarik dengan warna dan gaya rambut Park Gyu Young, dan Cha Eunwoo," "“Saya berharap mereka memutar episode tersebut secara berurutan seperti drama 12 episode," tulis sejumlah netizen mengenai drama A Good Day to Be a Dog.

Saat konferensi pers pada Oktober lalu, Park Gyu Young pernah menyebut akan menjadi sukarelawan di tempat penampungan anjing jika rating penonton A Good Day to Be a Dog melampaui 8 persen.

Sinopsis A Good Day to Be a Dog

Drama romantis fantasi ini bercerita tentang Han Hae Na (Park Gyu Young), seorang perempuan yang dikutuk untuk berubah menjadi seekor anjing ketika dia mencium seorang pria. Namun, satu-satunya orang yang dapat membatalkan kutukannya adalah rekannya Jin Seo Won (Cha Eun Woo ASTRO), yang takut pada anjing karena peristiwa traumatis yang tidak dapat diingatnya lagi.

SOOMPI | KOREABOO

Pilihan Editor: Park Gyu Young Bahas Chemistry dengan Cha Eun Woo di A Good Day to Be a Dog