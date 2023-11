Mengenal BTOB, Grup K-Pop yang Tak Lagi dalam Naungan Cube Entertainment

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cube Entertainment mengumumkan tidak memperpanjang kontrak dengan BTOB. Pada 6 November 2023, keduanya bersepakat untuk berpisah. BTOB meninggalkan Cube Entertainment setelah 11 tahun bekerja sama.

Profil BTOB

Born To Beat atau BTOB debut pada 2012. Dikutip dari All Music, mereka debut dengan 7 anggota yakni Ilhoon, Seungjae, Hyunsik, Changsub, Eunkwang, Peniel, Minhyuk. Sejak debut, BTOB berhasil meraih puncak popularitas ketika merilis lagu Beep Beep pada 2014 dan album Complete tahun 2015. Mereka juga debut di Jepang dengan single Wow.

BTOB mengeluarkan mini album debut Born to Beat yang berisi lagu Insane dan Imagine. grup ini juga pernah membintangi program reality show pertama mereka, Amazon. BTOB memiliki sub grup BTOB Blue yang terdiri atas Eun Kwang, Chang Sub, Hyun Sik, Sung-jae. Sub grup ini merilis album Korea, Brother Act. Album ini pernah menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard U.S. World Albums.

Sejak April hingga September 2017, seluruh anggota grup merilis single digital solo sebagai bagian dari proyek Piece of BTOB. Changsub memulai proyek ini dengan lagu balada berjudul At the End. Ilhoon dengan lagu hip-hop bertempo tinggi Fancy Shoes, That Girl dari Peniel.

Hyunsik memilih lagu rock yang diproduksi sendiri berjudul Swimming, lagu hip-hop RnB milik Minhyuk Purple Rain. Lagu balada Sungjae Tell Me dan Paradise. Lagu balada Seo Eun Kwang One Day dan Back Then.

Dikutip dari Fandom memasuki tahun 2020, BTOB jeda cukup lama karena beberapa anggota menjalani wajib militer. Hyunsik dan Sungjae masuk militer pada 11 Mei. Ilhoon pada 28 Mei. Changsub secara resmi kembali dari wamil pada 21 Agustus diikuti oleh Minhyuk pada 12 September. Eunkwang pada 17 April.

Karena ditinggal Hyunsik, Seungjae, dan Ilhoon, BTOB membentuk sub unit yang bernama BTOB 4U dan memulai debut pada 16 November 2020. Namun, Ilhoon meninggalkan BTOB setelah berurusan hukum karena mengonsumsi ganja. Anggota yang tersisa berlanjut sebagai grup beranggotakan enam orang.

Pada 2022 grup ini kembali dengan enam anggota lengkap. Pada 12 Agustus, Peniel hiatus karena cedera pergelangan kaki dan akan menjalani operasi sampai pulih.

