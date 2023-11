Pemenang MTV EMA 2023 Didominasi Taylor Swfit, Jungkook BTS dan Nicki Minaj

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - MTV EMA 2023 seharusnya digelar pada Minggu 5 November di Paris. Namun dua minggu sebelum acara itu berlangsung, pihal MTV memutuskan untuk tidak membatalkan acara penghargaan itu terkait konflik Israel Palestina.

Meski acara itu tidak jadi digelar, MTV merilis daftar pemenangnya, pada Minggu 5 November. "Saat penggemar di seluruh dunia memilih kategori favorit mereka termasuk artis terbaik, lagu terbaik, dan banyak lagi, MTV memberi penghargaan MTV EMA 2023 kepada artis-artis berikut," pernyataan MTV.

Taylor Swift paling banyak dapat penghargaan

Tahun ini peraih penghargaan terbanyak MTV EMA adalah Taylor Swift. Pelantun Cruel Summer itu, mendapatkan tiga penghargaan untuk kategori, Best Artist, Best Love dan Best Video untuk Anti-Hero.

Sedangkan yang mendapatkan penghargaan Best Act untuk Amerika Serikat, justru diraih Nicki Minaj. Penyanti rap itu juga memenangkan penghargaan hip-hop terbaik.

Selain Nicki Minaj yang mendapatkan dua penghargaan, ada Jung Kook dan Måneskin juga menjadi pemenang ganda. Jung Kook memenangkan K-pop terbaik dan lagu terbaik untuk Seven feat. Latto. Måneskin memenangkan rock terbaik dan Best Act Italia. .

Untuk kategori baru, Afreobeat, dimenangkan oleh Rema. Sedangkan Best Electronic diraih oleh David Guetta. Dari jajaran K-Pop, boygroup TXT, memengan kategori Best Push.

MTV EMA 2024

Acara tahun ini seharusnya disiarkan langsung ke lebih 150 negara dari Paris Nord. Tahun ini juga menandai pertama kalinya acara penghargaan tersebut diadakan di Kota Cahaya sejak tahun 1995.

Tapi, ini menandai pertama kalinya MTV EMA Awards dibatalkan sejak diluncurkan pada tahun 1994. Padahl di masa pandemi, acara penghargaan tetap berjalan sesuai jadwal.

Pada 19 Oktober MTV mengeluarkan pernyaatan terkait kondisi dunia saat ini. "Kkami memutuskan untuk tidak melanjutkan MTV EMA 2023 karena sangat berhati-hati terhadap ribuan karyawan, anggota kru, artis, penggemar, dan mitra yang melakukan perjalanan dari seluruh penjuru dunia untuk pertunjukan," pernyataan tersebut.

Dalam pernyataan itu, MTV juga merasa tidak benar merayakan acara hiburan di tengah konflik yang merenggut nyawa ribuan orang. "Ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa dahsyat yang terus terjadi di Israel dan Gaza, hal ini tidak terasa seperti sebuah momen untuk merayakannya secara global. Dengan ribuan nyawa yang hilang, ini adalah momen berkabung," lanjutnya.

Meski tahun ini acara itu dibatalkan, MTV memastikan acara MTV EMA akan digelar pada November 2024.

