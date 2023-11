5 Serba-serbi Album Golden Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Album Golden Jungkook memecahkan rekor jumlah streaming Spotify tertinggi dalam kategori solois K-Pop. Album Golden Jungkook BTS mendominasi chart Spotify. Album ini sukses mencapai debut Spotify tertinggi dari semua album solo K-Pop, karena semua lagunya masuk dalam kategori Top 30 Global.

Tentang Album Golden Jungkook

1. Album Golden

Makna dari album Golden diambil dari momentum emas Jungkook sebagai artis solo. Selama ini ia dikenal dengan sebutan golden maknae, artinya anggota termuda yang bersinar.

Single utama album ini yang berjudul Standing Next to You berada di peringkat #2 tangga lagu Daily Top Songs – Global terbaru. Lagu yang dirilis pada Jumat, 3 November 2023 itu mendapat hampir 6,5 juta streaming secara keseluruhan.

2. Kolaborasi

Dikutip dari Times of India, album Golden berisi 11 lagu, Jungkook BTS berkolaborasi dengan berbagai artis dalam lagu-lagunya. Adapun di antaranya lagu Seven bersama Latto, Jack Harlow dalam lagu 3D, Please Don't Change dengan DJ Snake, Yes or No yang penulisannya dibantu Ed Sheeran, Shawn Mendes yang membantu penulisan Hate You dan Closer To You berkolaborasi dengan Major Lazer.

3. Dua Lagu di Posisi Paling Atas

Sebelum merilis album Golden, Jungkook BTS sempat merilis dua single di album Golden. Single pertama Seven. featuring Latto sempat menduduki posisi teratas Billboard Hot 100 dan berhasil mencapai 1 miliar streaming di Spotify dan menduduki peringkat Nomor 3 dalam Official U.K. Singles Chart. Ini menjadi debut chart tertinggi oleh artis solo Korea.

Single kedua 3D featuring Jack Harlow di peringkat Nomor 2 tangga lagu single Inggris pada Oktober 2023. Di tangga lagu iTunes Top Songs, lagu 3D telah mencapai Nomor 1 di 100 wilayah berbeda di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, dan Italia pada 30 September 2023. Lagu 3D juga menduduki Nomor 3 di chart Global Top Songs Spotify, dengan 6,3 jumlah streaming di hari pertama perilisannya.

4. Terbaik di Album Golden

Menurut Jungkook album solo ini hasil terbaik dari kepercayaan dirinya. "Saya hanya berpikir ini yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini. Ini soal bagaimana saya akan berkembang dan menunjukkan yang lebih lagi pada masa depan," katanya.

5. Talk show dengan Suga

Saat tampil dalam acara Suchwita, talk show Suga di YouTube, Jungkook menceritakan detail proses rekaman album Golden. Video tersebut diunggah di Bangtan TV pada Sabtu, 4 November 2023.

Dalam acara bincang-bincang bersama Suga, Jungkook mengungkapkan, lagu Standing Next To You sebenarnya direkam hanya sehari setelah dia menyelesaikan rekaman Seven. Lagu Seven kini menduduki puncak top global 30 Spotify.

ANANDA BINTANG PURWARAMDHONA | INTAN SETIAWANTY | YUNIA PRATIWI

