Kata Suga Soal Keahlian Tak Terduga Jungkook BTS dalam Proses Album Golden

TEMPO.CO, Jakarta - Sukses merilis album solo perdananya Golden pada Jumat, 3 November, Jungkook BTS mendapatkan banyak komentar positif dari publik. Tanggapan hangat tersebut ia terima baik dari penonton maupun kritikus musik.

Pada album ini, Jungkook menampilkan sisi barunya sebagai seorang penyanyi solo. Sebab ia menunjukkan warna vokal yang berbeda di setiap lagu-lagunya.

Di Balik Kesuksesan Album Golden Jungkook BTS

Meraih kesuksesan sebagai album debut solois K-Pop tertinggi di Spotify, rupanya ada beberapa kisah di balik rekaman lagunya untuk album ini. Jungkook sukses menghadirkan perspektif yang berbeda dari member lainnya di BTS.

Jungkook mengungkapkan bahwa rekaman untuk album ini dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menunjukkan keseriusannya dalam berkarier dan harus menjalani sesi rekaman yang intens agar menyelesaikan semua lagunya tepat waktu.

Saat tampil dalam acara Suchwita, talk show Suga di YouTube, atau yang berarti singkatan untuk time to get drunk with Suga dalam bahasa Korea, Jungkook membeberkan detail soal proses rekaman album Golden miliknya. Video tersebut diunggah di akun BANGTAN TV pada Sabtu, 4 November.

Dalam acara bincang-bincang bersama Suga soal musik secara mendalam itu, Jungkook mengungkapkan, lagu “Standing Next To You" sebenarnya direkam hanya sehari setelah dia menyelesaikan rekaman “Seven." Lagu Seven kini menduduki puncak top global 30 Spotify.



Menurut member golden maknae tersebut, hal itu merupakan keputusan spontan setelah produser Andrew Watt, yang hadir selama rekaman “Seven" menawarkan untuk memutar beberapa lagu lain yang telah dia kerjakan untuk Jungkook. Dari beberapa lagu yang didengar, Jungkook menyukai “Standing Next To You” dan memutuskan segera merekam lagu itu.

Pelajari Lagu Baru Hanya Sehari

Jungkook mengaku hanya membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk mempelajari lagu-lagu baru yang telah dipersiapkan untuknya. Setelah itu, dia kembali ke studio untuk rekaman di keesokan harinya.

Mendengar cerita tersebut, V BTS yang ikut syuting untuk makan dadakan bersama para member terkesan dengan bakat yang dimiliki oleh golden maknae tersebut. Sementara Suga yang merupakan host dalam acara itu mengatakan bahwa dia menyadari adik bungsu mereka telah naik ke level yang lebih tinggi sebagai seorang vokalis. Hal ini berkat kecepatan rekamannya yang luar biasa.



Seperti yang telah sebutkan sebelumnya saat siaran langsung, Jungkook ingat kalau dia merekam hampir empat hingga lima lagu dalam sepekan. Ia juga kerap menggarap dua lagu secara bersamaan setiap harinya.

Suga pun menebak bahwa Jungkook menghabiskan waktu 9 jam sehari untuk mewujudkan hal itu. Tapi berdasarkan pengakuannya, Jungkook mengatakan hanya menghabiskan 3 jam dalam sehari untuk rekaman di studio. Pengakuan ini sontak membuat semua orang terkejut.

Suga Kagum pada Golden Maknae BTS

Suga tidak bisa menyembunyikan rasa kagetnya. Ia kagum dengan kemampuan Jungkook dan memujinya atas pertumbuhan kariernya yang “tak terduga." Ketika sang rapper BTS sedang menceritakan pandangannya soal kecepatan rekaman Jungkook kepada penonton, V justru melontarkan kalimat yang menghibur.

V atau Taehyung membandingkan kemampuan rekamannya dengan Jungkook. "Untuk memberi kalian perspektif, aku merekam satu lagu selama 3 hari,” kata V BTS diikuti gelak tawa dari Suga dan Jungkook.

Pengakuan Jungkook itu juga diikuti oleh penjelasannya soal pilihan gaya setiap penyanyi yang berbeda-beda. Dia adalah sosok penyanyi yang cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kecepatan ini juga menunjukkan kemampuan vokal Jungkook yang semakin berkembang pesat.

