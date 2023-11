Profil DK iKON yang Berduet dengan Lyodra Ginting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Malam Grand Final The Indonesian Next Big Star menampilkan DK iKON bersama Lyodra Ginting. “Saya mengucapkan terima kasih atas The Indonesian Next Big Star senang sekali collab dengan Lyodra, performa yang sangat indah. Aku cinta iKONic indonesia!” tulis DK iKON dalam Instagram pribadinya, @_dong_ii pada 4 November 2023.

Mengenal DK iKON

DK iKON nama aslinya Kim Donghyuk. Ia lahir di Seoul pada 3 Januari 1997. Ia penyanyi utama, penari, rapper, koreografer iKON. Sebelum bergabung dengan iKON, ia sempat menempuh pendidikan di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat sebagai siswa pertukaran pelajar. Saat tinggal di Amerika, ia tidak menggunakan nama Kim Donghyuk, tapi Ezra Christian Daniel Kim.

Setelah kembali ke Korea Selatan, Kim Donghyuk pernah diminati oleh SM Entertainment dan JYP Entertainment. Ia pernah menjadi pemenang pertama JYP Open Audition ke-9 pada 2012. Selanjutnya, ia mendapatkan telepon dari YG Entertainment untuk mengikuti casting pribadi.

Dikutip dari Kpopping, awal audisi YG Entertainment, DK iKON mengikuti tes sebagai rapper dan lolos. Ia juga mengikuti program survival sebagai peserta pelatihan dalam WIN: Who Is Next pada 2013. Di acara tersebut, ia bergabung dalam Tim B. Ia berpartisipasi lagi dalam Mix and Match dan menjadi anggota terakhir yang dipilih untuk bergabung dengan iKON.

Kala itu CEO YG Entertainment Yang Hyun Suk telah memiliki rencana kelompok idola. Kelompok tersebut terdiri dari sembilan peserta pelatihan pria yang menjalani persaingan kritik selama enam bulan untuk menjadi idola yang digemari sampai saat ini.

Dikutip dari Koreaboo, hanya tujuh dari sembilan trainee yang diumumkan untuk debut di grup. Hyun Suk sebelumnya mengonfirmasi, peserta pelatihan B.I, Bobby, dan Kim Jinhwan sudah ditetapkan sebagai anggota iKON. Mereka terbebas dari pemungutan suara para penggemar. Hyun Suk hanya menyisakan enam posisi peserta pelatihan yang tersisa untuk dipilih ke dalam grup oleh para penonton acara.

Setelah enam bulan pelatihan dan kompetisi Mix and Match dan putaran pemungutan suara yang intens, tiga anggota final tersisa, yaitu Koo Junhoe, Song Yunhyeong, dan Jung Chanwoo. DK peserta terakhir yang diumumkan bergabung iKON yang debut pada Januari 2015.

Ia salah satu anggota dalam grup yang lancar berbahasa Inggris. Ia penggemar BigBang dan Michael Jackson yang menginspirasinya untuk menari. Ia juga telah berkolaborasi di semua album rekan satu grupnya. Ia merilis lagu solo pertamanya berjudul Kiss Me dalam album ketiga iKON, Take Off.

