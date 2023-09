Sepak Terjang Jungkook BTS yang genap 26 Tahun: Sempat Gagal Ikut Audisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu personel grup BTS, Jungkook BTS kini genap berusia 26 tahun. Dikutip dari kprofiles.com, Jungkook yang memiliki nama lengkap Jeon Jeong Kuk lahir pada 1 September 1997 di kota pesisir selatan Busan, Korea Selatan. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Jeon Jung-hyun.

Sempat gagal audisi

Jungkook adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik Korea Selatan di bawah Big Hit Entertainment. Ia merupakan vokalis utama dari boy grup sensasional BTS. Jungkook dikenal menjadi salah satu anggota yang multitalenta. Ia memiliki kemampuan menyanyi, rap, dan menari yang cukup baik hingga membuatnya dijuluki golden maknae.

Awalnya, Jungkook bercita-cita menjadi pemain bulutangkis profesional, namun saat ia melihat G-Dragon tampil di televisi, ia terinspirasi untuk menjadi seorang idola. Dikutip dari kpopping.com, Jungkook mengikuti audisi untuk acara 'Super Star K' dan meskipun ia tidak lulus, ia masih menerima tawaran casting dari berbagai perusahaan hiburan.

Jungkook yang kala itu berusia 14 tahun memutuskan bergabung dengan Big Hit, sebab ia tertarik dengan penampilan rap dari RM yang sudah menjadi trainee di agensi tersebut. Setelah menonton RM tampil, Jungkook memilih menjadi bagian dari Big Hit Entertainment. Akhirnya, pada 12 Juni 2013, Jungkook memulai debutnya dengan grup tersebut dan kemudian menjadi sensasi di seluruh dunia. Ia mengambil peran sebagai main vocalist, lead dancer, sub rapper, center, sekaligus maknae.

Pada 2016, Jungkook menjadi host spesial di program Music Bank bersama Sana Twice dan program Music Core bersama Jimin dan J-Hope. Selain itu, ia juga tampil dalam Flower Crew dan Celebrity Bromance. Jungkook juga turut berkompetisi dalam King of Mask Singer menggunakan nama panggung "Fencing Man", dan menyanyikan lagu If You dari band favoritnya, BIGBANG.

Pada akhir November 2021, BTS menggelar konser di Los Angeles yang merupakan salah satu tempat istimewa bagi Jungkook. Grup yang terkenal dengan lagu-lagunya yang menyentuh ini menggelar konser Permission to Dance on Stage di SoFi Stadium. Tidak tanggung-tanggung, konser tersebut berhasil mencetak rekor dengan penjualan tiket tertinggi dari artis lainnya yang pernah menyelenggarakan konser di sana.

Selama berkarier di BTS, Jungkook BTS memiliki beberapa lagu solo, di antaranya:

- Begin dari album Wings, 2016

- Euphoria dari album Love Yourself: Answer, 2018

- My Time dari album Map of the Soul: 7, 2020

- Still With You, 2020

