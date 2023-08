V BTS Bakal Tampil di Running Man, Army Sebut Mimpi Jadi Kenyataan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS akan tampil di acara ragam, Running Man, untuk memprpmosikan album barunya, Layover. Album barunya itu akan dirlis pada 8 September 2023.

Seperti dikutip dari laman Koreaboo, Hankook Ilbo melaporkan bahwa V telah menyelesaikan proses syuting pada tanggl 28 Agustus 2023. Episode yang menampilkan anggota BTS tersebut akan akan disiarkan pada tanggal 10 September.

Pernyataan Tim Running Man Baca Juga: Suga Gugup dan Banyak Menangis saat BTS Debut di Amerika Serikat

Tim produksi Running Man juga telah mengkonfirmasi laporan tersebut, melalui pernyataan kepada Xportnews. "V berpartisipasi dalam sesi syuting pada tanggal 28 Agustus. Episode ini akan ditayangkan pada tanggal 10 September," bunyi pernyataan tersebut.

Laman akun Instagram Running Man juga telah mengunggah foto tag nama V yang digunakan saat para pemain bermain game di acara tersebut. "Running Man x V BTS, Minggu 10 September 2023," bunyi keterangan unggahan itu.

Tanggapan penggemar V tampil di Running Man

Unggahan akun Running Man itu pun dibanjiri komentar para Army, sebutan penggemar BTS, yang antusias dengan penampilan V. Mereka mengatakan impian V untuk tampil di Running Man segera terwujud.

"Taehyung (nama asli V) menyebutkan mimpinya di Weverse adalah tampil di Running Man dan mimpinya menjadi kenyataan. Taehyung akan tampil di Running Man!" tulis akun @thv****.

Army tentu tidak sabar menanti penampilan V di Running Man. "Wow gak sabar pasti seru banget," tulis akun @winter****.

"Pasti akan menonton ini, terima kasih telah mengundang V sebagai tamu Anda," tulis @grey****.

Selain menanti kehadiran anggota BTS itu, yang lain tak sabar melihat reaksi Jeon So Min bertemu V. "Jeon So Min pasti sangat bahagia bertemu V, sedangkan Jae Seok, Haha, dan Se Chan oppa pasti akan kesal melihat So Min bahagia," kata akun @shela****.

Sebelum V BTS, anggota BTS lainnya, Jin atau Kim Seok Jin, juga pernah tampil di Running Man pada Oktober 2022 sebelum wajib militer. Ketujuh anggota BTS juga pernah tampil bersama di episode 300 Running Man.

SOOMPI | KOREABOO

