Dispatch Buktikan Lagu Seven Milik Jungkook BTS Tidak Plagiat

TEMPO.CO, Jakarta - Tuduhan plagiarisme terhadap lagu Seven milik Jungkook BTS kini mulai ada titik terang. Media Korea Selatan, Dispatch telah mendalami tuduhan yang dibuat oleh komposer lagu Time of Mask dari Fin.K.L itu dan merilis hasilnya pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Tuduhan Plagiarisme Lagu Seven Jungkook BTS

Dalam laporan eksklusif, Dispatch menggandeng pakar musik untuk membuktikan bahwa tidak ada dasar atas tuduhan plagiarisme yang dikemukakan oleh komposer Yang Joon Young terhadap lagu Seven milik Jungkook BTS. Yang Joon Young sebelumnya mengatakan alasan mengapa dia yakin ada masalah plagiarisme.

"Kunci lagunya mungkin berbeda, tetapi sistem skala empat bar antara kedua lagu tersebut sama," kata Yang Joon Young dalam panggilan telepon dengan Dispatch pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Yang Joon Young menunjukkan bagaimana ada kesamaan antara bagian reff Time of Mask (di durasi 00:52-1:10) dan bridge Seven (0:55-1:03). Namun jika dilihat dari kunci asli setiap lagu, Time of Mask adalah E mayor, tetapi Seven adalah B minor. Kedua lagu tersebut dinyanyikan dengan kunci yang berbeda. Untuk membuat perbandingan yang lebih baik, mereka mengubah kunci kedua lagu agar lebih mirip. Time of Mask menjadi A minor dan Seven menjadi C mayor.



Setelah perubahan tersebut, nada setiap suku kata dibandingkan, dan tidak ada kesamaan yang terlihat di antara lagu-lagu tersebut. Dispatch juga mengubah kuncinya agar melodi kedua lagunya serasi. Time of Mask di A minor dan mengubah Seven menjadi F mayor.

"Ra Do Re Mi Re Do Do Ra / Do Re Mi Re Do Do / Ra Do Re Mi Re Do Do Sol / Sol Fa Fa Mi Re Do" nada lagu Time of Mask.

"Ra Do Re Mi Re Do Ra Ra / Ra Do Re Mi Re Do Ra Ra / Ra Do Re Mi Re Do Ra Ra / Sol Sol Fa Fa Mi Re" nada lagu Seven.

Terlihat nada-nada awal melodinya sama, namun masih terdapat perbedaan antara keseluruhan nada yang dinyanyikan antara kedua lagu tersebut. Klaim Yang Joon Young bahwa kedua not tersebut sama belum terbukti benar. Dispatch juga menyediakan not-not untuk lagu aslinya dan menyatakan bahwa kunci lagunya berbeda.



HYBE Merasa Tidak Menerima Laporan dari Komposer Lagu Time of Mask

Yang Joon Young mengaku tidak direspons saat mengirimkan permintaan klarifikasi kepada produser A di HYBE, perusahaan label rekaman yang menaungi Jungkook BTS. Dispatch memastikan bahwa produser A yang dimaksud sebenarnya adalah produser eksternal, bukan produser HYBE.

"Belum ada informasi mengenai hal ini yang dikirimkan kepada kami. Tuduhan tersebut bersifat sepihak, dan lagu tersebut tidak memenuhi kriteria apa pun yang digunakan untuk menilai plagiarisme," kata HYBE.

Dispatch juga telah meminta pendapat komposer luar mengenai situasi ini, dan komposer tersebut menyatakan bahwa perselisihan plagiarisme adalah omong kosong. "Totalnya hanya ada 12 nada. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya lagu yang memuat nada serupa. Setidaknya ada dua faktor, seperti melodi atau akord, yang harus cocok untuk memunculkan pembahasan plagiarisme. Namun, kedua lagu di sini sangat berbeda. Perselisihan plagiarisme adalah omong kosong," kata komposer tersebut.

