13 Film dan Serial Terbaru Prime Video Tayang Mulai September 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video menghadirkan sederet tayangan seru selama September 2023, mulai dari bermain dengan sihir di The Wheel of Time Season 2, menyaksikan kehebohan acara pernikahan Jennifer Lopez dan Josh Duhamel di Shotgun Wedding, hingga serial penuh aksi dengan The Continental: From the World of John Wick dan spin-off dari serial The Boys berjudul Gen V.

Film dan Serial Terbaru Prime Video September 2023

1. The Wheel of Time Season 2

Dibuat berdasarkan serial fantasi terlaris karya Robert Jordan, The Wheel of Time mengikuti Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo) yang menyadari ternyata dirinya adalah The Dragon Reborn — sosok berbahaya dari masa lampau yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia atau malah mungkin menghancurkannya.

The Wheel of Time Season 2. Dok. Prime Video



Dengan adanya ancaman dari The Dark One, sekelompok penyihir yang kuat berjuang untuk melindungi Rand dan memperhitungkan kekuatannya yang terus berkembang, sembari menghadapi situasi yang menggila. Roda Waktu berubah dan Pertempuran Terakhir pun segera mendekat. Meskipun Rand mengira dia telah menghancurkan The Dark One, kejahatan belum sepenuhnya hilang dari dunia.

Di musim kedua ini, ancaman-ancaman lama dan baru masih menghantui kelompok Two Rivers, yang kini telah terpencar di seluruh dunia. Sang wanita yang dulu menemukan dan membimbing mereka kini tidak mampu lagi untuk memberikan pertolongan, sehingga mereka harus mencari kekuatan dari sumber lain - baik itu dari satu sama lain atau diri mereka sendiri, dalam terang maupun gelap.



2. Shotgun Wedding

Darcy (Jennifer Lopez) dan Tom (Josh Duhamel) mengumpulkan keluarga mereka yang penuh kasih sayang namun sangat keras kepala untuk sebuah acara pernikahan yang luar biasa - tepat ketika keduanya mulai berubah pikiran. Tanda bahaya lainnya datang ketika mendadak semua orang disandera dan nyawa mereka pun terancam. “Hingga Maut Memisahkan” memiliki makna baru dalam petualangan yang lucu dan memicu adrenalin ini, seiring Darcy dan Tom harus menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai - jika mereka tidak saling membunuh terlebih dahulu.



3. The Continental: From the World of John Wick

Serial yang terbagi menjadi tiga bagian ini akan mengeksplorasi asal-usul hotel untuk para pembunuh yang ikonik dan menjadi pusat semesta John Wick, The Continental. Cerita akan dilihat dari sudut pandang Winston Scott muda ketika ia terseret ke dalam dunia kejam New York City tahun 1970-an untuk menghadapi masa lalu yang dipikir telah ditinggalkannya. Winston mengambil jalur mematikan melalui dunia gelap hotel yang misterius, dalam upaya mengerikan untuk merebut hotel sekaligus takhtanya nanti.

Colin Woodell menggantikan Ian McShane untuk memerankan Winston muda, sementara sang pendatang baru Ayomide Adegun akan berperan sebagai Charon yang sebelumnya dimainkan oleh mendiang Lance Reddick. Serial ini juga dibintangi oleh Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain, dan Hubert Point-Du Jour.



4. Gen V (From the World of The Boys)

Gen V serial superhero Amerika. errori.net

Berlatar dunia The Boys yang penuh kekejaman, Gen V memperluas ceritanya ke Godolkin University, sebuah perguruan tinggi khusus superhero yang bergengsi. Di sana, para siswa berlatih untuk menjadi generasi pahlawan baru – yang sebaiknya bisa menghasilkan keuntungan besar. Hal buruk memang dapat terjadi ketika superhero menjadi jahat, namun tidak semua superhero memulai perjalanannya dengan niat jahat.

Selain mencari jati diri dan berpesta layaknya mahasiswa pada umumnya, mereka juga harus berhadapan dengan situasi yang kacau. Seiring para siswa bersaing untuk mendapatkan popularitas dan nilai yang bagus, taruhannya terlihat semakin besar ketika melibatkan kekuatan super mereka. Ketika sekelompok superhero muda menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan jahat sedang terjadi di sekolah, mereka pun diuji: Apakah mereka akan menjadi pahlawan atau penjahat dalam cerita ini?



5. Tumbal Kanjeng Iblis

Tumbal Kanjeng Iblis. Dok. Prime Video

Setelah menerima serangkaian bisikan misterius, seorang perempuan bernama Tia (Sheryl Sheinafia) memulai perjalanan untuk mencari kakaknya (Teuku Rifnu Wikana) yang hilang. Pencariannya membawanya ke sebuah kos-kosan yang dimiliki oleh sepasang suami istri, Rosa (Putri Ayudya) dan Jefri (Miller Khan).

Tia curiga bahwa Rosa menyembunyikan sesuatu, dan dia pun diperingatkan oleh seorang pemuda misterius bernama Nathan (Omar Daniel) untuk segera meninggalkan kos-kosan tersebut. Seiring penyelidikannya, berbagai peristiwa ganjil mulai terjadi. Tia pun segera menyadari bahwa sebuah sekte yang dipimpin oleh iblis kuat bernama Kanjeng Iblis menjadi dalang di balik teror-teror yang mencekam.



6. Invalidite

Invalidite mengikuti Pelita (Jessica Mila), seorang wanita penyandang disabilitas yang mampu mencuri hati Dewa (Omar Daniel). Tampan, kaya raya, dan pintar, Dewa dikenal dengan sifat menghancurkan hati wanita. Namun sejak bertemu Pelita, perilaku Dewa perlahan mulai berubah.



The Kidnapping Day. Dok. Prime Video

Atas saran mantan istrinya Hye Eun (Kim Shin Rock), Myeong Jun (Yoon Kye Sang) menculik Ro Hee (Yoo Na) yang berusia sebelas tahun untuk membayar tagihan rumah sakit putrinya. Dalam perjalanan menuju penculikannya, Myeong Jun tidak sengaja menabrak Ro Hee dengan mobilnya yang membuat sang anak terbangun tanpa ingatan apapun.

Myeong Jun menghindari krisis dengan menipu Ro-hee dan berpura-pura menjadi ayahnya. Dia mencoba mendapatkan uang dari orang tua Ro-hee, namun malah menemukan pasangan tersebut tewas setelah tidak dapat menghubungi mereka. Myeong Jun pun segera melarikan diri karena takut dijebak atas pembunuhan tersebut. Ro Hee, yang memiliki otak luar biasa, lambat laun mulai meragukan Myeong-jun dan mulai mengingat potongan-potongan kenangan.



8. The Ghost Station

Na Young (Kim Bo Ra) adalah seorang reporter yang membutuhkan berita eksklusif yang besar. Berkat informasi temannya Woo Won (Kim Jae Hyun), dia mengetahui tentang serangkaian kematian di stasiun kereta bawah tanah Oksu. Na Young memulai laporannya dengan bantuan Woo Won, dan kejadian aneh pun mulai terjadi padanya. Ada sesuatu yang mengintai di stasiun Oksu.



9. Sitting in Bars with Cake

Sitting in Bars with Cake. Dok. Prime Video

Terinspirasi dari kisah nyata, Sitting in Bars with Cake mengikuti kisah dua sahabat, Jane (Yara Shahidi) dan Corinne (Odessa A'zion), yang menjalani kehidupan di Los Angeles pada usia dua puluhan. Corinne, sang ekstrovert sejati, meyakinkan sahabatnya yang pemalu tapi berbakat membuat kue untuk berkomitmen membuat kue selama satu tahun dan membawanya ke bar. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan orang-orang dan meningkatkan kepercayaan dirinya atau yang disebut dengan istilah “cakebarring”.

Selama periode “cakebarring”, Corinne menerima diagnosis yang mengubah hidupnya dan keduanya pun menghadapi tantangan yang belum pernah dialami sebelumnya. Sitting in Bars with Cake bukan hanya sekadar kisah perjalanan seru nan gila yang menelusuri berbagai bar paling menarik di LA, namun juga tentang persahabatan wanita, pencarian jati diri, dan menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang paling tidak terduga.



10. Wilderness

Diadaptasi dari novel karya B.E. Jones berjudul sama, Wilderness menampilkan pasangan Inggris Liv (Jenna Coleman) dan Will (Oliver Jackson-Cohen) yang tampak memiliki kehidupan sempurna: pernikahan yang solid, kehidupan baru di New York yang glamor dan jauh dari kota kecil asal mereka, dan usia yang cukup muda untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup baru. Sampai suatu hari, Liv mengetahui tentang perselingkuhan Will.

Patah hatinya pun diikuti oleh amarah besar, sehingga balas dendam menjadi pilihan satu-satunya. Ketika Will mengusulkan perjalanan ke Taman Nasional di Amerika untuk memulai kembali hubungan mereka, Liv tahu apa yang harus ia lakukan. Wilderness adalah kisah cinta yang rumit, di mana liburan idaman dan “kebahagiaan selamanya” berubah menjadi mimpi buruk. Lagu Taylor Swift yang berjudul ‘Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)’ menjadi lagu pembuka untuk Wilderness. Lagu yang direkam ulang dari album Reputation ini membuat debut globalnya dalam teaser serial yang telah dikeluarkan.



11. A Million Miles Away

Terinspirasi dari kisah nyata seorang flight engineer NASA bernama José Hernández, A Million Miles Away mengikuti José (Michael Pena) dan keluarganya yang merupakan buruh tani migran dalam sebuah perjalanan yang berlangsung selama puluhan tahun - mulai dari desa terpencil di Michoacán, ladang-ladang di San Joaquin Valley, hingga 200 mil di atas Bumi di International Space Station.

Dengan dukungan orang tua, kerabat, dan gurunya, tekad José yang tak kenal lelah membawanya pada sebuah kesempatan untuk mencapai mimpinya yang tampak mustahil. Penulis dan sutradara ternama Alejandra Márquez Abella telah menciptakan sebuah penghormatan yang memukau mengenai kesetiaan dan kegigihan seluruh keluarga Hernández, serta siapapun yang berani bermimpi.



12. FC Barcelona: A New Era Season 2

Serial dokumenter ini menampilkan proses pembentukan ulang tim dan regenerasi ekonomi dan institusi Blaugrana. Bagian keduanya menyorot chemistry yang luar biasa antara tim dan pelatih mereka, serta membahas kemajuan beberapa individu paling penting dalam daftar anggotanya. Serial ini juga akan menampilkan beberapa cuplikan di balik layar klub yang eksklusif.



13. All or Nothing: Die Mannschaft

Serial dokumenter original All or Nothing: Die Mannschaft mengikuti tim DFB dalam perjalanan mereka menuju dan selama Piala Dunia di Qatar. Serial ini juga menawarkan para penggemar sepak bola sebuah gambaran unik di balik layar, terutama selama turnamen. Tim DFB memberikan semua akses kepada tim kamera agar bisa memberikan pandangan yang otentik tanpa filter sepanjang waktu mengenai proses internal, serta untuk menyampaikan semua momen-momen emosional dan pencapaian turnamen. Terlepas adanya kekecewaan dalam olahraga karena ekspektasi dan harapan yang tinggi, anggota Prime dapat menantikan sebuah realisasi sinematik yang berkualitas dan momen-momen yang mengharukan.

