V BTS Rilis Foto Album Layover, Army Gagal Fokus dengan Yeontan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - V BTS siap merilis album solonya Layover. Menjelang perilisannya pada 8 September 2023, foto pemotretan album itu dirilis pada Kamis, 10 Agustus 2023, melalui akun Instagram agensinya, BigHit.

Dalam foto konsep album itu, V BTS tampil bergaya kasual dengan pesona rockstar. Namun yang mencuri perhatian penggemarnya, Army, adalah anjing peliharaannya, Yoentan.

Gaya V BTS dalam konsep foto Album Layover Baca Juga: BTS Diminta Korea Selatan Hibur Anggota Pramuka, Jambore Dunia Gagal Total

Dalam foto pertama, pria bernama Kim Taehyung itu berpose dengan Yeontan. Foto selanjutnya V terlihat mengenakan blazer kotak-kotak dan celana pendek dengan chap merah. Dia berpose dengan gitarnya dan rekannya memandangnya dengan polos di latar belakang.

Foto-foto lainnya lebih banyak menampilkan suasana kasual V yang tampil dengan gaya rambut mullet dan berpose di latar belakang yang berbeda. Dari berpose di tempat yang tampak seperti kamar tidur, kamar mandi, balkon, dan bahkan teras, penyanyi ini cukup kreatif dengan foto-fotonya.

Baca Juga: Menkominfo Janji Dirut BAKTI Terpilih Diumumkan Pekan Ini

V BTS dalam foto album Layover. Instagam.com/@bts.bighitofficial

Reaksi Penggemar terhadap foto V BTS dan Yeontan

Segera setelah foto-foto tersebut dirilis, para penggemar mulai memuji V BTS dan Yeontan. Salah satu dari mereka menulis, “Bersemangat untuk debut resmi Yeontan. Dilatih dengan yang terbaik.”

"Yeontan mengeluarkan uno reverse card dan bilang ayahku rockstar dan aku manajer," tambah yang lain. Satu lagi men-tweet, "Yeontan dan Taehyung tumbuh dengan sangat baik." Seseorang juga bercanda, “Ini sebenarnya adalah album Yeontan.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

V BTS dalam foto album Layover. Instagam.com/@bts.bighitofficial

V BTS Merilis Video Musik Love Me Again

Sehari sebelumnya, V BTS merilis video musik lagu Love Me Again, sebagai bagian dari pra-rilisnya sebelum Layover. Lagu itu berbicara tentang patah hati karena cinta. Selain pernyataan gayanya yang sensasional, V juga menambahkan estetika retro dalam video musiknya.

Video musik Love Again sudah ditonton 19 juta kali saat ini dan trending nomor 1 di Youtube untuk musik. Lirik lagu yang romantis membuat para penggemar memuji V sebagai raja romans BTS. Album Layover akan terdiri dari enam lagu dari V, yaitu Rainy Days, Blue, Love Me Again, Slow Dancing, For Us dan Slow Dancing (Versi Piano).

HINDUSTAN TIMES

Pilihan editor: Lebih Dekat dengan Min Hee Jin, Produser Berduet V BTS dan Memimpin NewJeans