NCT U Gambarkan Kebebasan Berekspresi Lewat Lagu Baggy Jeans

TEMPO.CO, Jakarta - Sub unit dari grup K-pop NCT, NCT U merilis lagu terbaru berjudul Baggy Jeans pada Senin, 28 Agustus 2023. Baggy Jeans sekaligus menjadi lagu utama dalam album terbaru mereka Golden Age.

Proyek NCT U di lagu Baggy Jeans, terdiri dari lima anggota NCT, yaitu Taeyong, Doyoung, Ten, Jaehyun, dan Mark. Di hari yang sama, album penuh keempat NCT, Golden Age juga dirilis secara global, kecuali di Amerika Serikat dan Kanada pada Selasa, 29 Agustus 2023.

"NCT U 'Baggy Jeans' video musik. Pra-pemesanan (AS dan Kanada 9/29)," tulis keterangan mereka melalui akun Twitter @NCTsmtown pada Senin, 28 Agustus 2023.



Makna Lagu Baggy Jeans dari NCT U

Baggy Jeans merupakan lagu pop dance dengan irama up beat yang cukup kuat. Melalui lagu ini, NCT U ingin mengajak pendengarnya untuk bebas mengekspresikan diri melalui metafora Baggy Jeans atau celana jeans dengan model baggy. Celana jeans baggy memiliki diameter besar, biasanya digunakan musisi hip-hop maupun penyuka fashion.

Seperti celana Baggy Jeans yang unik dan membuat nyaman, para anggota NCT U ingin pendengarnya juga tampil percaya diri, baik melalui tarian maupun nyanyian. Ketukan khas di setiap alunan musik Baggy Jeans akan membuat lagu ini terasa semakin unik.

"Kita tidak memiliki atap, itulah mengapa. Turun seperti hujan, kita jatuh," tulis salah satu penggalan lirik Baggy Jeans.



Album Golden Age dari NCT

Termasuk Baggy Jeans, album Golden Age terdiri dari 10 lagu dari NCT U dengan formasi anggota berbeda di tiap lagunya. Adapun 1 lagu dinyanyikan secara penuh oleh 20 anggota NCT 2023. 10 lagu dalam album Golden Age, antara lain Baggy Jeans, Call D, PADO, Interlude: Oasis, The BAT, Alley Oop, That's Not Fair, Kangaroo, Not Your Fault, dan Golden Age.

Untuk saat ini, album Golden Age hanya dirilis secara digital melalui aplikasi streaming musik iTunes beserta foto eksklusif dan surat yang ditulis dengan tangan dari para member NCT. Khusus lagu Golden Age sudah bisa didengar melalu beberapa aplikasi musik. Sementara Baggy Jeans sudah tersedia musik videonya di YouTube dan aplikasi streaming.

