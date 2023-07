Sepak Terjang Karier NCT dalam Industri Musik K-Pop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NCT (Neo Culture Technology) dikenal sebagai salah satu boy group ternama asal Korea Selatan. NCT berada di bawah naungan agensi SM Entertainment. Grup ini memiliki ciri anggota yang banyak dan terbagi menjadi beberapa sub-unit.

NCT memiliki empat sub, yaitu NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV. Melalui sub-unit tersebut, NCT telah berhasil meraih kesuksesan bukan hanya di Korea saja, tetapi juga di kancah internasional.

Sebelum debut, para anggota NCT berada di tim pra-debut SM Entertainment yang disebut sebagai SM Rookies. Pada 2013, pihak agensi mengumumkan anggota SM Rookies, yaitu Jaehyun, Johnny, Jisung, Jeno, Taeyong, Mark, Yuta, dan Ten.

Pada 2014, mereka mengumumkan Haechan dan Jaemin sebagai anggota dari SM Rookies. Pada 2015 dan 2016, Taeil dan Winwin diperkenalkan sebagai anggota baru.

Mengutip Fandom, pada 27 Januari 2016, SM Entertainment mengadakan konferensi pers SMTown: New Culture Technology 2016. Pada acara tersebut, Lee Soo Man sebagai pendiri SM Entertainment mengatakan bahwa agensinya akan mendebutkan boy group yang berbasis di beberapa negara.

Baca Juga: Agensi Choi Ye Na Klarifikasi Video Musik Hate Rodrigo Dihapus Sementara

Grup tersebut akan terpecah menjadi beberapa unit. Sementara keseluruhan grup akan memiliki anggota lebih dari 20 orang.

Pembagian Subunit NCT

Melansir Kpoping, pada 4 April 2016, SM Entertainment mengumumkan sub-unit pertama NCT, yaitu NCT U. NCT U beranggotakan Jaehyun, Mark, Taeyong, Ten, Doyoung, dan Taeil. Mereka berhasil merilis lagu Without You dan The 7th Sense sebagai single digital.

Pada 1 Juli 2016, NCT 127 menjadi sub-unit kedua dari NCT dengan beranggotakan Yuta, Taeil, Taeyong, Jaehyun, Mark, Haechan, dan Winwin. Mereka memulai debutnya dengan lagu Firetruck.

Pada 18 Agustus 2016, SM Entertainment mengumumkan sub-unit ketiga, NCT Dream. NCT Dream yang beranggotakan Jisung, Chenle, Jeno, Haechan, Renjun, Mark, dan Jaemin memulai karier debutnya dengan lagu Chewing Gum.

Berbeda dari sub-unit yang lainnya, WayV adalah sub-unit yang diumumkan oleh SM Entertainment pada 2019. WayV beranggotakan Hendery, Yang Yang, Xiao Jun, Winwin, Ten, dan Kun melakukan debut dengan lagu Regular.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Deretan Prestasi NCT

Setelah berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai dunia melalui musik K-Pop, NCT mampu mendapatkan banyak penghargaan. Berikut beberapa penghargaan yang berhasil dimenangkan oleh NCT:

- Mnet Asian Music Awards - Best New Male Artist (2016)

- Gaon Chart Music Awards: New Artist of the Year – Album (2017)

- MTV Asia Music Gala - Best New Asian Artist (2017)

- Soribada Best K-Music Awards - Bonsang Award (2018 dan 2020)

- Seoul Music Awards: Hallyu Special Award (2019)

- Mnet Asian Music Awards: Best Of Next Artist Award (2017), Favorite Dance Performance – Male Group (2017 dan 2018), Favorite Male Dance Performance (2019), Worldwide Fans’ Choice Top 10 (2019).

Pilihan Editor: NCT Dream Tampil Lengkap, Tambah Kenangan Indah Bersama NCTzen Indonesia