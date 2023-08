Moving: Mengenal 5 Pemeran Drakor Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Moving diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Moving telah tayang pada 9 Agustus 2023. Drama aksi itu tentang remaja dengan kekuatan super tersembunyi. Moving tayang secara global di Disney+ Hotstar.

Drama Moving juga mengisahkan tentang orang tua dari remaja pahlawan super tersebut yang menyimpan rahasia menyakitkan dari masa lalu. Pahlawan super ini bekerja sama melawan kekuatan gelap yang mengancam beberapa generasi pada era berbeda, sebagaimana dikutip dari Soompi.

Pemeran Moving

1. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo adalah aktris Korea Selatan naungan BH Entertainment itu lahir pada 22 Februari 1987. Namanya melambung sebagai artis berkat peran utamanya dalam drama Brilliant Legacy, W, dan Cold Eyes.

Ia pertama kali terjun dalam dunia hiburan melalui kontes remaja dari perusahaan makanan Binggrae pada 2003. Ia memulai karier aktingnya di sitkom Nonstop 5 dan My Boss, My Teacher. Selama berkarier sebagai aktris, ia berhasil memenangkan beberapa penghargaan, seperti Aktris Baru Terbaik di Korean Association of Film Critics Awards, Singapore International Film Festival, dan Aktris Terbaik di Baeksang Arts Awards.

2. Jo In Sung

Jo In Sung lahir pada 28 Juli 1981. Ia aktor naungan IOK Company. Ia terkenal karena peran utamanya dalam serial televisi What Happened in Bali (2004) yang memenangi Baeksang Arts Awards dan SBS Drama Awards. Ia memulai debut hiburannya pada 1998 sebagai model merek pakaian. Pada 2000, ia memulai debut aktingnya dengan membintangi serial remaja School 3. Pada 2016, ia terpilih sebagai duta Layanan Pajak Nasional bersama Choi Ji Woo, dikutip dari My Drama List.

3. Ryu Seung Ryong

Dikutip dari situs web The Movie Database, Ryu Seung Ryong lahir di Seocheon, pada 29 November 1970 di Seocheon. Adapun peran ternamanya tampil dalam Miracle in Cell No.7 (2013) dan Extreme Job (2019).

4. Cha Tae Hyun

Dikutip dari situs web IMDb, Tae Hyun lahir di Seoul pada 25 Maret 1976. Ia aktor sekaligus sutradara yang dikenal dalam beberapa film, seperti My Sassy Girl (2001), Miracle of Giving Fool (2008), dan Matrimonial Chaos (2018).

5. Lee Jung Ha

Lee Jung Ha lahir pada 23 Februari 1998. Namanya melambung sebagai aktor berkat perannya dalam drama, Rookie Historian Goo Hae-ryung, Run On, dan Nevertheless. Dalam drakor Moving, Lee Jung Ha berperan sebagai salah satu karakter utama bernama Kim Bong Seok.

