Suga Gugup dan Banyak Menangis saat BTS Debut di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak kenal dengan BTS? Boy band asal Korea Selatan itu kini menjadi boy band terbesar di dunia. Namun untuk mencapai posisi itu tentu tidak mudah. Sejak debut 13 tahun itu mereka melalui beragam rintangan hingga bisa tampil di berbagai negara termasuk Amerika Serikat.

Namun bagi Suga BTS momen debut di Amerika Serikat itu menyebabkan dirinya mengalami kegelisahan dan keraguan serius mengenai masa depan grup tersebut. Dia berbagi cerita tentang hal tersebut dan lainnya bersama pemain sepak bola Korea Selatan, Lee Kang In, dalam episode terbaru Sucwita, pada Jumat 25 Agustus 2023.

Momen gugup menjelang penampilan pertama BTS di Amerika Serikat

Suga dan Lee Kang In berbagi banyak hal tentang kehidupan. Termasuk bagaimana Lee Kang In mengatasi kegelisahan sebelum pertandingan sebelum pertandingan besar di stadion.

Ketika Lee mengaku sering merasa mengantuk menjelang pertandingan besar, Suga juga berbagi momen kegugupannya menjelang penampilan pertama BTS di Amerika Serikat.

Suga yang biasanya tidak terlalu gugup tapi khusus momen itu dia merasa tekanan yang besar. Bahkan membuat dia tidak bisa tidur. “Saya adalah tipe orang yang tidak terlalu gugup, namun pada tahun 2017, kami melakukan penampilan debut kami di AS, dan saya merasakan tangan saya gemetar untuk pertama kalinya,” jelas pemilik nama Min Yoon Gi itu.

Tekanan usai tampil di American Music Awards

Keduanya juga berbagi pengalaman tentang bagaimana membuktikan diri dengan perannya masing-masing. Lee mengungkapkan dia merasa tertekan untuk membuktikan dirinya sebagai pemain sepak bola yang baik setelah pindah ke tim Paris Saint-Germain.

Sedangkan Suga menyamakannya dengan pengalamannya sendiri dengan BTS yang mendapatkan kesuksesan dan pengakuan internasional untuk pertama kalinya. Tapi setelah tampil di American Music Awards tahun 2017, membuat Suga khawatir.

"Jadi setelah AMA (American Music Awards), saya banyak menangis. Karena tidak ada yang bisa memberi tahu kami apa yang harus kami lakukan sekarang… kami bekerja seperti orang gila. Bahkan orang-orang di sekitar kita khawatir hal ini mungkin hanya terjadi satu kali saja," ujarnya.

Namun kerja keras Suga dan BTS akhirnya membuahkan hasil. BTS mendapatkan entri chart pertamanya di chart Billboard Hot 100 pada tahun 2017. Tahun berikutnya, Fake Love, IDOL dan Wate It On Me, kembali masuk dalam tangga lagu. Lagu lainnya Permission To Dance, Dynamite dan My Universe, mencapai puncak tangga lagu disertai nominasi Grammya dan lainnya.

BILLBOARD

