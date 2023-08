Selena Gomez Ungkap Lagu Who Says Hampir Jadi Milik Penyanyi Lain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez mengungkapkan salah satu single terkenalnya, Who Says (2011) hampir dibawakan penyanyi lain. Selena membeberkan bagaimana dia perlu mendesak Disney agar bisa menyanyikan lagu ikonik itu.



Selena Gomez Sampai Menangis Dapatkan Lagu Who Says

Selena tampil sebagai aktris di Disney sejak 2007 hingga 2012, serta sempat tergabung dalam band Selena Gomez and the Scene pada 2008. Begitu mendengar lagu Who Says, Selena meminta agar lagu itu diberikan kepada mereka alih-alih artis lain.

“Saya menangis, saya ingat saya sedang bersama ibu saya, karena saya sangat menyukai lagu itu. Pada dasarnya saya berkata kepada labelku, ‘Saya merasa penggemarku masih muda dan mereka membutuhkannya.’ Itu saja yang selalu kukatakan karena saat itu saya masih berusia 16 tahun,” katanya mengenang masa itu dalam konferensi Twilio SIGNAL pada Rabu, 23 Agustus 2023.



Lagu Who Says Sangat Spesial untuk Selena Gomez

Ia begitu senang akhirnya mendapatkan lagu Who Say. Lagu ini masuk dalam album When the Sun Goes Down. Selena meyakini album itu berbeda sebab menampilkan beragam tema, yang sebagian besar mencerminkan kedewasaan penciptanya yang memasuki usia 18 tahun.

“Saya sangat menyukai lagu itu. Lagu itu selalu saya bawa sepanjang karier saya, dan saya berjuang untuk itu. Jadi sejujurnya, saya sampai hari ini perlu mendengarnya. Sepertinya saya tidak ingin mendengar saya sendiri menyanyikannya. Saya hanya menyampaikan pesan bahwa ini akan bertahan lama. Ini lagu yang spesial,” katanya.

Who Says menjadi favorit banyak orang, terutama anak muda karena makna lagunya yang kentara dengan perundungan atau bullying. Penulis lirik, Priscilla Renea, mengajak semua orang untuk mencintai diri sendiri atas keunikan masing-masing, dan tidak berfokus pada penilaian orang lain. Sebuah keputusan yang positif melihat Selena muda menjadi penyampai pesan tersebut lewat sebuah lagu.

Selena kembali dengan single berikutnya, Single Soon, yang dirilis pada Jumat, 25 Agustus 2023. Selena juga sedang aktif membintangi musim ketiga serial Only Murders in the Building di Hulu.

