Gran Turismo: Ini Profil Singkat 5 Pemeran Utama Film Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Film Gran Turismo disutradarai oleh Neill Blomkamp. Film yang diadaptasi dari seri video game itu sudah tayang di bioskop pada 23 Agustus 2023.

Dikutip dari Skor.id, film Gran Turismo berkisah tentang kontes Nissan PlayStation GT Academy, ajang balap mobil virtual ke realitas yang berlangsung antara 1998 sampai 2016. Para pemenang ajang ini akan ikut Driver Development Programme dari Nissan.

Salah satu kisah sukses jebolan GT Academy di kehidupan nyata itu pembalap asal Inggris Jann Mardenborough. Setelah menang GT Academy pada 2011, Mardenborough menembus GP3 Series, 24 Hours of Le Mans, dan seri Super GT Jepang.

Dikutip dari IMDb, skenario film Gran Turismo ditulis oleh Jason Hall dan Zach Baylin. Film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris terkenal, termasuk Archie Madekwe, Djimon Hounsou, David Harbour, Orlando Bloom, dan Darren Barnet.

Pemeran dalam Film Gran Turismo

1. Archie Madekwe

Dikutip dari Collider, Archie Madekwe memerankan Jann Mardenborough, karakter utama film Gran Turismo. Aktor muda ini terkenal, karena perannya dalam film Midsommar dari A24 dan serial Apple TV+ See (2019–2022). Dia juga bagian dari Heart of Stone, film Netflix yang dirilis pada tanggal yang sama dengan Gran Turismo.

2. Djimon Hounsou

Djimon Hounsou aktor nominasi Academy Award. Dalam film Gran Turismo, dia berperan sebagai ayah Jann, Steve Mardenborough. Hounsou telah muncul di beberapa film dengan genre berbeda. Ia pernah mengambil peran dalam film superhero seperti Guardians of the Galaxy, Captain Marvel, Shazam, Aquaman, dan Black Adam.

Hounsou juga memiliki peran penting dalam film Furious 7, A Quiet Place Part II, How to Train Your Dragon 2, dan The King's Man. Dia membintangi banyak film pemenang penghargaan seperti In America, Blood Diamond, Amistad, dan Gladiator.

3. David Harbour

David Harbour aktor yang dikenal sebagai Jim Hopper di film Stranger Things. Dalam film Gran Turismo, dia akan tampil sebagai Jack Salter, pelatih Jann Mardenborough. David Harbour juga pernah menjadi bagian dari film populer seperti The Equalizer, Suicide Squad, Extraction, dan Marvel's Black Widow.

4. Orlando Bloom

Orlando Bloom aktor yang akan memerankan Danny Moore, seorang eksekutif pemasaran Motorsports Gran Turismo. Bloom telah muncul di berbagai serial film, termasuk The Lord of the Rings, The Hobbit, dan Pirates of the Caribbean.

5. Darren Barnet

Di film Gran Turismo Darren Barnet akan berperan sebagai Matty Davis, pembalap GT Academy yang terancam oleh kesuksesan Jann. Barnet paling dikenal karena perannya sebagai atlet populer Paxton Hall-Yoshida dalam serial hit Netflix Never Have I Ever.

