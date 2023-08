Profil Kihyun MONSTA X yang Kini Jalani Wajib Militer dari Pemerintah Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi hiburan asal Korea Selatan, Starship Entertainment mengumumkan bahwa Kihyun MONSTA X akan menjalani wajib militernya hari ini, Selasa, 22 Agustus 2023. Melansir Koreaboo, dia akan mendaftar di pusat pelatihan dan menyelesaikan pelatihan dasar untuk menjadi prajurit aktif.

Lokasi dan waktu wajib militer Kihyun akan dirahasiakan karena dia telah berencana untuk mendaftar wajib militer secara diam-diam. Menjelang keberangkatannya, Kihyun sempat mengucapkan salam perpisahan kepada Monbebe, sebutan bagi penggemar MONSTA X.

“Saya akan kembali dalam keadaan sehat sambil memikirkan Monbebe kami. Meskipun kita akan berpisah untuk sementara waktu, aku harap kalian menghabiskan setiap hari dengan bahagia menunggu kepulanganku. Aku mencintaimu, Monbebe," tulis Kihyun, seperti dilansir Koreaboo, 22 Agustus 2023.

Lantas, bagaimana profil Kihyun MONSTA X yang jalani wajib militer mulai kemarin? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Profil dan Karier Kihyun MONSTA X

Yoo Kihyun atau yang dikenal dengan Kihyun MONSTA X adalah seorang penyanyi, aktor, dan komposer asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi hiburan Starship Entertainment. Dia merupakan vokalis utama dari boy group MONSTA X dan merupakan mantan anggota proyek group Y TEEN.

Kihyun memulai debutnya sebagai anggota MONSTA X pada 15 Mei 2015 dengan merilis mini album pertamanya yang bertajuk Trespass. Dia aktif terlibat dalam proses penulisan lagu dan pembuatan musik untuk grupnya.

Setelah 7 tahun menjadi anggota grup MONSTA X, Kihyun akhirnya memulai debutnya sebagai penyanyi solo pada 15 Maret 2022. Kala itu, dia merilis album single bertajuk “VOYAGER’. Kemudian pada 9 Juni 2022, dia mengumumkan telah memperbarui kontraknya dengan Starship Entertainment.

Kihyun MONSTA X. Foto: Instagram.

Biodata Kihyun MONSTA X

Nama lengkap: Yoo Ki Hyun

Nama panggung: Kihyun

Tempat lahir: Goyang, Gyeonggi, Korea Selatan

Tanggal lahir: 22 November 1993

Profesi: Penyanyi, aktor, komposer

Debut: 14 Maret 2015

Grup: MONSTA X

Posisi di grup: Vokalis utama

Nama fandom: Monbebe

Agensi: Starship Entertainment

Pendidikan: Institut Media dan Seni Dong’Ah

Media sosial: @yokihhh (Instagram)

Perjalanan Karier Kihyun MONSTA X

Sebelum debut dalam grup MONSTA X, Kihyun harus berpartisipasi terlebih dahulu dalam reality show survival bertajuk ‘NO.MERCY’ yang diadakan dan ditayangkan oleh stasiun televisi Mnet. Dalam acara survival tersebut, para peserta pelatihan atau trainee akan bersaing untuk menjadi bagian dari boy grup baru asuhan Starship Entertainment.

Kihyun berhasil bertahan sampai episode akhir dan dia pun diumumkan masuk sebagai lineup terakhir boy grup baru tersebut. Pada 15 Mei 2015, Kihyun pun debut sebagai anggota MONSTA X bersama enam orang anggota lainnya, yakni Shownu, Wonho, Minhyuk, Hyungwon, Joo Heon, dan I.M.

Namun, pada November 2019, Wonho memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan agensi Starship Entertainment. MONSTA X pun berpromosi dengan enam orang anggota hingga saat ini.

Sebagai vokalis utama, Kihyun pernah berpartisipasi dalam acara King of Mask Singer sebagai ‘Tell Them I’m The Dragon King’. Saat itu, dia menyanyikan lagu milik Kim Gun Mo yang berjudul ‘Seoul Moon’.

Pada Februari 2022, akun media sosial resmi MONSTA X merilis sebuah teaser gerakan logo baru untuk Kihyun. Keesokan harinya, Kihyun mengumumkan bahwa dia akan melakukan debut sebagai penyanyi solo untuk pertama kali. Kihyun pun resmi melakukan debut solo pada 15 Maret 2022 dengan merilis album single ‘Voyager’.

Pada 1 Agustus 2023, melalui surat tulisan tangan Kihyun mengumumkan bahwa dirinya akan segera melakukan wajib militer. Pada 22 Agustus 2023, Kihyun pun resmi menjalani wajib militernya.

Karya Diskografi Kihyun MONSTA X

Kihyun MONSTA X memiliki sejumlah karya diskografi sebagai seorang penyanyi maupun komposer. Adapun beberapa karya milik vokalis utama MONSTA X tersebut adalah sebagai berikut:

Album:

- Youth (2022) – Mini Album

- Voyager (2022) – Album Single

Kolaborasi dan OST:

- ‘Pillow’ (2014) – Kolaborasi dengan Soyou & Giriboy

- ‘Attracted Woman’ with Jooheon (2015) – OST Orange Marmalade

- ‘One More Step’ (2015) – OST She Was Pretty

- ‘The Tiger Moth’ (2016) – OST Shopping King Louie

- ‘I’ve Got A Feeling’ (2017) – OST Suspicious Partner

- ‘Can’t Breathe’ with Jooheon (2018) – OST Investigation Couple

- ‘Love Virus’ with SeolA (2018) – OST What’s Wrong With Secretary Kim

- ‘Again Spring’ (2020) – OST Meow: The Secret Boy

- ‘To Be With You’ (2020) – OST Do Do Sol Sol La La Sol

- ‘O.M.O.M’ (2021) – OST Replay

- ‘Is This Love’ (2022) – OST After School Lessons for Unripe Apples

- ‘Fire’ (2022) – OST Police Station Next To Fire Station

- ‘Awake’ with Joohoney (2023) – OST Our Game

- ‘Full Moon’ (2023) – OST Tale of the Nine Tailed 1938

Kredit Sebagai Penulis Lagu:

- ‘No Eit’ (2015) – MONSTA X

- ‘No Reason’ (2019) – MONSTA X

- ‘Who Do U Love’ (2019) – MONSTA X

- ‘Middle of the Night’ (2019) – MONSTA X

- ‘Beside U’ (2020) – MONSTA X

- (Comma)’ (2022) – Kihyun

- ‘Couse of You’ (2022) – Kihyun

