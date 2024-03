Kim Min Gue akan Jalani Wajib Militer Mulai 1 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Min Gue akan menjalani wajib militer atau wamil mulai Senin, 1 April 2024. Agensinya, Companion Company mengabarkan Kim Min Gue akan mendaftar sebagai tentara Angkatan Darat Korea.

“Aktor Kim Min Kyu akan memulai wajib militernya sebagai tentara aktif pada tanggal 1 April," tulis Companion Company melalui fan cafe resminya pada Rabu pagi, 20 Maret 2024.

Agensi memastikan tidak akan ada acara apapun untuk para penggemar saat Kim Min Gue masuk ke pusat pelatihan nanti. Para penggemar juga tidak disarankan datang demi menghindari kerumunan.

"Tidak akan ada acara resmi terpisah yang diadakan pada hari dia masuk ke pusat pelatihan. Kami mohon pengertiannya karena tiket masuk akan dilakukan secara pribadi untuk memastikan keamanan dan mencegah kemacetan di lokasi," tulis Companion Company.

Agensi meminta dukungan untuk Kim Min Gue agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara dan dapat kembali dengan keadaan sehat. “Kami sangat menghargai cinta dan dukungan dari para penggemar, dan kami berharap Kim Min Gue dapat memenuhi tugas militernya dengan setia, kembali dalam keadaan yang lebih dewasa dan sehat," tulis agensi.



Drama Kim Min Gue

Kim Min Gue memulai debutnya lewat drama tvN pada 2013 berjudul Monstar dan sejak itu muncul dalam berbagai karya termasuk Signal, Because This is My First Life, Perfume, Queen: Love and War, Backstreet Rookie, dan Snowdrop.

Kariernya semakin menanjak setelah, main drama Business Proposal (2022) sebagai Cha Sung Hoon, kepala staf CEO Go Food milik Kang Tae Moo (diperankan Ahn Hyo Seop). Dia menjadi second lead di drama tersebut dan dipasangkan dengan Seol In Ah. Tidak kalah dari chemistry Ahn Hyo Seop dan Kim Se Jeong, Kim Min Gue dan Seol In Ah juga berhasil membuat para penonton baper.

Selain itu, Kim Min Gue memamerkan pesona unik dengan mengungkap foto kucingnya dan karya karakter yang ia buat sendiri melalui Bizarre, Your Art Museum, sebuah kolaborasi dengan seniman grafiti M.Chat dan pameran sumbangan untuk kucing terlantar.

Kim Min Gue berencana untuk menyelesaikan semua jadwalnya dan mempersiapkan pendaftaran militer pada akhir Maret ini.

