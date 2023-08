3 Alasan Hwang Min Hyun Hidup Menyendiri dan Selalu Tertutup di My Lovey Liar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam drama My Lovely Liar, Hwang Min Hyun berperan sebagai Kim Do Ha. Dia adalah seorang komposer dan produser musik berbakat, namun terkesan misterius.

Kehidupan Kim Do Ha sangat tertutup. Dia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain dan selalu memakai masker serta kacamata hitam untuk menutupi wajahnya. Dia juga memakai nama samaran karena nama aslinya adalah Kim Seung Joo.

Dalam drama ini, Hwang Min Hyun beradu akting dengan Kim So Hyun. Dia berperan sebagai Mok Sol Hee, yang bisa mengetahui kapan seseorang berkata bohong dan jujur. Saat bertemu Kim Do Ha, Mok Sol Hee, sangat penasaran dengan kehidupannya.

Sebenarnya ada alasan kenapa karakter Kim Do Ha memilih hidup tertutup seperti itu. Berikut ini beberapa alasannya seperti dikutip dari keterangan pers Viu.

1. Tersangka Kasus Pembunuhan

Lima tahun yang lalu saat Kim Do Ha dan Mok Sol Hee bertemu pertama kali di dalam bus, sebenarnya Kim Do Ha baru saja putus dengan pacarnya, Um Ji. Saat hendak pulang ke Seoul, kakak Um Ji, yaitu Choi Eom Ho menyusulnya ke bus dan bilang kalau Um Ji menghilang. Tapi, Kim Do Ha menolak ajakan Eom Ho untuk mencari Um Ji karena mereka sudah putus.

Ternyata, setelah pertemuan terakhir dengan Do Ha di pantai, Um Ji menghilang. Hal ini membuatnya dijadikan tersangka pembunah mantan kekasihnya itu. Namun kareng kurang bukti, dia dibebaskan.

Meski sudah bebas dari tuduhan, peristiwa itu menimbulkan trauma. Dia menjadi sulit tidur, takut bertemu orang lain, takut difoto, dan bahkan tidak bisa makan dengan ibunya sendiri. Dia curiga ibunya takut dengan dirinya yang pernah jadi tersangka pembunuh.

2. Nyawanya terancam

Nyawa Kim Do Ha pun juga dalam bahaya. Dia masih menjadi Choi Eom Ho, yang menuduh dia sebagai penyebab adiknya menghilang. Choi Eom ho terus mendesak polisi untuk menangkap Kim Do Ha, meski buktinya kurang kuat. Bahkan dia pernah mencoba membunuh Kim Do Ha dengan menusuk punggungnya pakai pisau.

3. Diselidiki Banyak Orang

Satu lagi hal yang membuat Kim Do Ha akhirnya menutup diri, yaitu dia tidak suka

kehidupan pribadinya diselidiki oleh orang lain. Kim Do Ha menyukai pekerjaannya

sebagai komposer, namun dia tidak tahan dengan ketenarannya yang menyebabkan

banyak orang penasaran ingin mengetahui kehidupan pribadinya.

