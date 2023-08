30 Musisi akan Manggung di Soundsfest 2023, Simak Harga Tiket yang Masih Tersedia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Soundsfest 2023 akan digelar selama dua hari, 19 - 20 Agustus 2023 di Ground Parking, Summarecon Mall Bekasi. Tahun konsep Love Life Happiness dipilih karena menggambarkan perjalanan Soundsfest selama ini dibuat berdasarkan kecintaan dan kreativitas anak muda yang ingin memberikan kehidupan baru untuk festival musik di Kota Bekasi.

Sekitar 30 musisi papan atas Indonesia akan tampil di Soundsfest 2023. Penyelenggara menyiapkan total 3 panggung hingga area kreator untuk para pelaku industri kreatif, seni mural, pertunujukan komunitas, art spaces, booth entertainment, food and beverages, museum dan lain-lain.

“Soundsfest 2023 tahun ini menjadi kali ke-5. Soundsfest 2023 akan memberikan kesan Festival Experience, terkhusus di daerah bekasi. Bahkan bukan hanya line up atau musik saja, tetapi akan banyak aktivitas yang akan ada di Soundsfest 2023, dan line up tahun ini berbeda dari sebelumnya dengan genre yang berbeda juga, dan tahun ini Soundsfest 2023 membawa line up Legendaris yaitu Ebiet G.Ade,” ucap Ruth Natalia selaku Festival Director.



Daftar dan Harga Tiket Soundsfest 2023

Tiket Soundsfest 2023 dapat dibeli secara online melalui tiketapasaja.com. Untuk kategori presale 1, presale 2, dan group package sudah habis terjual alias sold out. Berikut harga kategori tiket yang masih tersedia:

Baca Juga: PPP Sentil Erick Thohir Supaya Tidak Terlena Politik 2024 dan Fokus Tangani Kasus Terorisme di BUMN

Normal: Rp 225.000/hari

Love Package: Rp 350.000/hari

Extra Group Package: Rp 600.000/hari

Premium Tiket: 400.000/hari

“Untuk cara pembelian tiket, kalian juga bisa mengunjungi web tiketapasaja.com dan search 'Soundsfest' lalu bisa memilih kategori tiket yang kalian inginkan, isi data diri dan melakukan pembayaran. Selanjutnya kalian dapat duduk dengan manis sembari menunggu email barcode dari Soundsfest di kirimkan," ucap Zulfikar Alif selaku perwakilan dari Tiketapasaja.



Jadwal Penampil Soundsfest 2023

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hari pertama (Sabtu, 19 Agustus 2023): Padi Reborn, Rossa, Kahitna, Vierratale, JKT48, D’Masiv, HIVI!, Nadin Amizah, The Changcuters, Riri Moeya, The Panturas, Friday Noraebang, Feel Koplo, Oscar Lolang, Abdul & The Coffee Theory, Zerra and Bellyaches, dan Kabar Burung.

Hari kedua (Minggu, 20 Agustus 2023): Dewa 19 feat Ello, Raisa, Pamungkas, Ebiet G. Ade, Yura Yunita, Fourtwnty, Fiersa Besari, TBA, Last Child, Pee Wee Gaskins, Rio Febrian, Prince Husein, Guyon Waton, Stars and Rabbit, Sinatras Gusti Irwan Wibowo, dan Palle.



Alasan Soundsfest 2023 Digelar di Bekasi

Festival musik Soundsfest 2023 ini masuk ke dalam Calender of Event dari Pemerintah Kota Bekasi. Fauzy K. Sandi selaku Creative Director Bekasi Keren membawa konsep City Branding ini supaya audience yang hadir di Soundsfest 2023 dapat mengetahui potensi-potensi yang ada di Kota Bekasi.

“Konsep City Branding ini kita bawa supaya lebih banyak orang yang tau tentang Kota Bekasi, selama ini kan banyak perubahan juga lho di Kota Bekasi, mulai dari destinasi wisata, kegiatan ekonomi kreatif, hingga potensi kulinernya, bahkan dari tourism-nya yang selalu update setiap tahunnya. Nah, itu kan belum banyak orang yang tau, sehingga kita bawa kesini dalam bentuk visual activity. Kita juga ada activity videobooth 360 untuk menarik audience biar seru-seruan,” ucap Fauzy K. Sandi, Creative Director Bekasi Keren.

Pilihan Editor: SoundsFest 2023 Dimeriahkan Dewa 19, Ebiet G. Ade, hingga K-Pop