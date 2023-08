4 Fakta Menarik Layover, Album Solo Pertama Kim Taehyung BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Taehyung atau yang kerap disapa V BTS mengumumkan bahwa dirinya akan merilis solo album pertamanya pada 8 September 2023. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh agensi yang menaunginya, BigHit Entertainment, melalui akun resminya di twitter.

Unggahan tersebut menyertakan sebuah video yang memperlihatkan sebuah kotak kardus berwarna coklat dan dilapisi tape berwarna ungu bertuliskan Layover. Selain itu, foto Taehyung dan anjingnya yang bernama Yeontan juga terpampang pada kotak tersebut. Di Akhir video terlihat kotak itu jatuh di depan pintu.

Baca Juga: V BTS Rajai Tangga Lagu iTunes di 70 Negara Lewat Rainy Days

Pengumuman yang menggembirakan tersebut tentunya disambut baik oleh para ARMY, sebutan untuk fans BTS. Dilansir dari Allkpop, banyak fans yang bersemangat menanggapi album baru dari Taehyung dengan sangat positif melalui komunitas daring. Mereka memuji keindahan album yang dimiliki oleh idolanya. Selain itu, mereka juga menunggu video musik Taehyung yang dirilis pada 10 Agustus.

Di hari yang sama, BigHit Entertainment juga memberikan pengumuman mengenai album Layover melalui aplikasi Weverse. Mereka memberitahu bahwa Layover akan memiliki 5 lagu di dalamnya.Lagu-lagu tersebut, yaitu Rainy Days, Love Me Again, Slow Dancing, dan For Us.

Tak hanya itu, Taehyung juga memberikan sebuah bonus track. Setelah itu, agensi tak lupa untuk meminta para penggemar terus bersabar dan mendukung karier barunya sebagai penyanyi solo.

Fakta Mengenai Solo Album Taehyung

Baca Juga: Kunto Aji Ajak Fans Rasakan Pengalaman Berbeda Lewat Acara Sowan Album III

1. Berkolaborasi dengan Min Hee Jin

Album Layover milik Taehyung diumumkan berkolaborasi dengan Min Hee Jin. Ia adalah CEO dari agensi yang menaungi NewJeans, ADOR. Melansir Hindustan Times, Min Hee Jin telah menerima tawaran kolaborasi sejak tahun lalu. Awalnya, ia ragu, tetapi pikirannya berubah setelah melihat semangat dan mendengar nada suara yang dimiliki Taehyung.

2. Taehyung akan merilis 3 musik video

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 9 Agustus, BigHit Entertainment mengunggah jadwal resmi Taehyung untuk album Layover. Jadwal tersebut memperlihatkan bahwa Taehyung akan merilis 3 musik video dengan tanggal yang berbeda. Pertama, para fans akan disuguhi dengan lagu Love Me Again pada 10 Agustus. Lalu, disusul oleh lagu Rainy Days pada 11 Agustus. Terakhir, musik video Slow Dancing pada 8 September mendatang.

3. Melibatkan anjing kesayangannya dalam pemotretan album

Taehyung BTS dikenal memiliki anjing kesayangan bernama Yeontan. Rasa sayangnya terhadap hewan peliharaannya itu bisa terlihat ketika ia melibatkan Yeontan dalam pembuatan album. Foto Yeontan terpampang dalam cover dan kotak album Layover. Selain itu, Yeontan juga ikut tampil dalam pemotretan foto konsep Layover.

4. Love Me Again dan Rainy Days Sukses di Pasaran

Sampai saat ini, musik video Love Me Again telah mendapatkan 33 juta penonton setelah perilisan perdananya pada 9 Agustus. Love Me Again berhasil untuk memuncaki top chart iTunes di 35 negara dan masuk ke dalam Global Top Songs Spotify. Sementara Rainy Days mendapatkan 13 juta penonton sejak dua hari yang lalu dan mendapatkan peringkat 1 di Amerika Serikat.

Pilihan Editor: Profil V BTS, Idola yang Pernah Dinobatkan Sebagai Pria Tertampan di Dunia