Profil V BTS, Idola yang Pernah Dinobatkan Sebagai Pria Tertampan di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Kim Taehyung atau yang biasa dipanggil V BTS sudah tidak asing di telinga penggemar musik Korea, khususnya ARMY, penggemar boy group BTS. Memiliki kemampuan menari yang luar biasa, V dipercaya memegang posisi sebagai lead dancer atau penari utama. Selain itu, ia juga berposisi sebagai sub vokalis dalam grup.

Tak hanya memiliki kemampuan menari dan vokal yang baik, V BTS juga melebarkan sayapnya ke dunia akting. Pada 2016 lalu, ia membintangi drama saeguk populer Korea Selatan yang berjudul Hwarang. Dalam drama ini, V beradu akting dengan beberapa aktor ternama, seperti Park Seo Joon, Go Ara, dan Park Hyung Sik.

Laki-laki kelahiran 30 Desember 1995 ini juga dikenal sebagai idola yang memiliki visual menawan. Ia bahkan pernah dinobatkan sebagai pria paling tampan di dunia versi Famous Star 101 2018. Lantas, siapa itu V BTS? Simak profil V BTS berikut ini.

Biodata Singkat V BTS

X

Berikut biodata singkat dari V BTS:

Nama lengkap: Kim Tae Hyung

Nama panggung: V

Tempat lahir: Daegu, Korea Selatan

Tanggal lahir: 30 Desember 1995

Posisi di grup: Lead dancer, sub vokalis, visual

Tinggi badan: 179 cm

Golongan darah: AB

Zodiak: Capricorn

Playlist Spotify: V’s Join Me

V BTS menghadiri konferensi pers Jinny's Kitchen. Dok. tvN

Perjalanan Karier V BTS

V BTS adalah seorang idola asal Korea Selatan yang lahir pada 30 Desember 1995 silam. Lahir dari keluarga petani, laki-laki bernama lengkap Kim Tae Hyung ini pada awalnya bercita-cita menjadi pemain saksofon profesional. Ia bahkan mengikuti les saksofon saat duduk di sekolah menengah untuk mengejar mimpinya.

Suatu hari, Taehyung mengikuti audisi BigHit Entertainment di Daegu dan berhasil lolos. Ia akhirnya bergabung menjadi member BTS pada 2011 dan mendapat nama panggung V. Meski begitu, V baru muncul ke publik saat BTS debut pada 2013.

Setelah menjadi seorang idola, V juga turut aktif dalam proses kreatif pembuatan lagu, seperti menulis lagu dan membuat komposisi musik. Lagu pertama yang ditulis oleh V berjudul ‘Hold Me Tight’ yang dirilis dalam album BTS ‘The Most Beautiful Moment In Life, Pt 1’.

V BTS memulai debut solonya dengan merilis lagu ‘Stigma’ dalam album ‘Wings’. Proyek solonya juga merambah ke berbagai bidang lain, seperti MC program musik, variety show, hingga drama.

Karya Diskografi

Selama berkarier sebagai seorang idola, V BTS telah memiliki banyak karya lagu untuk proyek solonya. Berikut beberapa karya diskografi V.

Pengisi official soundtrack drama:

Sweet Night (2020) – OST Itaewon Class It’s Definitely You (2016) – OST Hwarang: The Poet Warrior Youth, featuring Jin BTS

Digital Single:

Snow Flower (2020) – feat. Peakboy Winter Bear (2019) Scenery (2019) 4 O’Clock (2017) – feat. RM BTS 95 Graduation (2014) – feat Jimin BTS

Sebagai lead artist:

Inner Child (2020) – Album BTS Map of the Soul: 7 Intro: Singularity 92018) – album BTS Love Yourself: Tear Stigma (2016) – album BTS Wings

Fakta Menarik V BTS

Berikut beberapa fakta menarik dari V BTS:

Pernah tampil dalam variety show saluran MBC yang berjudul ‘ Celebrity Bromance season 1 ’. Dijuluki ‘Social Butterfly’ karena memiliki banyak teman di kalangan aktor dan idol Korea Selatan. Memiliki nama panggilan Blank Tae karena kerap memasang ekspresi kosong. Memiliki kebiasaan mengoleksi dasi. Dijuluki ambidextrous karena dapat menggunakan kedua tangannya dengan baik untuk beraktivitas. Kerap dipanggil Gucci Boy karena sering memakai pakaian dari merek ternama, Gucci. V BTS memiliki anjing bernama Yeontan yang diadopsi pada 2017.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Tak Sesuai Harapan, V BTS Terkejut Dapat Tugas Memasak di Jinny's Kitchen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.