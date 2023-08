Gal Gadot Harus Audisi untuk Film Live Action Snow White: Latihan Nyanyi Sebulan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gal Gadot menghabiskan satu bulan untuk mempersiapkan audisi film live cction Snow White. Ia akan berperan sebagai Evil Queen atau Ratu Jahat dalam remake live action princess pertama Disney yang akan datang.

“Ini adalah pertama kalinya saya harus mengikuti audisi untuk sebuah proyek setelah sekian lama,” kata Gal Gadot dalam video GQ, dikutip dari The Hollywood Reporter, Sabtu 12 Agustus 2023. “Mereka perlu memastikan saya bisa bernyanyi karena ini musikal. Jadi, selama sebulan, saya mengerjakan lagu itu, lalu saya mengikuti audisi, dan kami memfilmkan lagu itu, dan saya mendapatkan bagiannya, dan itu sangat menyenangkan.”



Dalam kesempatan yang sama, Gal Gadot menceritakan singkat bagaimana pengalamannya saat syuting film Snow White. Sebagai aktris yang sudah membintangi banyak judul sebelumnya, bintang Wonder Woman ini merasa syuting film Snow White sangat berbeda.

“Syutingnya sangat banyak karena sangat berbeda dari apa pun yang pernah saya lakukan. Sangat enak dan menyenangkan, dan saya benar-benar bisa menjadi besar dan teatrikal," katanya.



Gal Gadot mengungkapkan bahwa suaminya, Jaron Varsano, dan ketiga anak mereka, Alma, Maya, serta Daniella, sangat bersemangat melihatnya dalam film Snow White. Namun ternyata salah satu anaknya ada yang kecewa dengan peran sang ibu. "Anak tengah saya agak kecewa karena saya bukan Snow White,” kata Gal Gadot kepada People pada Juni lalu.

Reaksi tak terdugs justru datang dari putri sulungnya. “Ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya akan syuting Snow White selama satu bulan, dia yakin bahwa saya akan berperan sebagai Snow White. Tetapi ketika saya mengatakan kepadanya 'Tidak, ini adalah ratu jahat,' anak sulung saya berkata, 'Oh, betapa pantasnya'," kata Gal Gadot.

Film live action Snow White dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 22 Maret 2024. Gal Gadot akan beradu akting dengan Rachel Zegler yang berperan sebagai Snow White. Film ini diadaptasi dari film animasi pertama Disney Snow White and the Seven Dwarfs, yang dirilis pada 1937.

