Sinopsis The Equalizer 3, Film Aksi yang Dibintangi Denzel Washington

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Equalizer 3, film aksi yang disutradarai Antoine Fuqua. Film The Equalizer 3 akan tayang pada 1 September 2023. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington sebagai pemeran utama. Ada pula Sonia Ammar, Remo Girone, Dakota Fanning, David Denman.

Sinopsis The Equalizer 3

Film ini sekuel dari The Equalizer dan The Equalizer 2. The Equalizer 3 menceritakan kisah mantan agen rahasia bernama Robert McCall (Denzel Washington) yang ingin menjalani sisa hidupnya.

The Equalizer pertama kali dirilis pada 2014. Dilanjutkan dengan sekuel keduanya pada 2018. Setelah adanya kabar syuting pada 2022, The Equalizer 3 akhirnya rilis tahun 2023. The Equalizer 3 akan kembali diperankan Denzel Washington sebagai Robert McCall, seorang mantan agen intelijen yang kemudian menjadi pahlawan.

Tak hanya menampilkan aksi laga, film The Equalizer 3 juga membawa pesan tentang keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Itu mengupas masa lalu rahasia Robert McCall, juga aksi pahlawan yang terbang ke negeri asing.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Robert McCall mantan pembunuh yang ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Namun, Robert telah bergumul dengan berbagai hal yang berhubungan dengan masa lalunya.

Di Italia, dia menemukan teman-teman barunya berada di bawah kendali bos kejahatan setempat. Ketika keadaan menjadi tidak pasti, Robert memutuskan untuk melindungi teman-temannya dan melawan mafia.

Kejahatan yang terus muncul di hadapannya membuat Robert harus kembali turun tangan. Ia bertekad untuk kembali melakukan aksinya dalam pembunuhan untuk mengadili pemerintah. Ia membantu orang yang tertindas agar menemukan kedamaian hidupnya. Perjalanan Robert McCall yang ingin menikmati sisa hidup yang tenang itu menjadi alur The Equalizer 3.

THE DIGITAL FIX | MOVIE WEB

Pilihan Editor: Fakta-Fakta Denzel Washington di The Equalizer 2