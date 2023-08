Tom and Jerry Versi Asia, Bagaimana Asal-usul Kartun Kucing dan Tikus Itu?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cartoon Network menayangkan serial Tom and Jerry versi Asia. Kucing dan tikus versi Asia itu menceritakan soal durian di tayangan pertamanya dengan judul What's That Smell? atau Bau Apa Itu? . Penayangan Tom and Jerry versi Asia itu mengambil momentum Hari Kucing Sedunia pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Dalam episode tersebut, Tom dan Jerry terlibat pertengkaran saat menemukan durian. Episode itu telah tayang di kanal YouTube Cartoon Network Asia. Cartoon Network mengubah namanya menjadi Cat-Toon Network.memberikan kartu-kartun tentang kucing sampai Jumat, 18 Agustus 2023.

Tentang Tom and Jerry

Baca Juga: 5 Alasan Kucing Suka Menggaruk Dinding

Cerita Tom dan Jerry yang tak akur tergolong serial kartun yang cukup sukses. Dikutip dari situs web Tom and Jerry Online, serial kartun ini setidaknya telah menghasilkan 164 serial animasi dari tahun 1940 sampai 2014.

Dari ratusan episode itu, serial ini telah memenangi tujuh Academy Awards. Beberapa di antaranya yang memenangi Academy Awards atau Oscar, adalah episode Yankee Doodle Mouse (1943), The Cat Concerto (1946), dan Johann Mouse (1952).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari Animaders, serial kartun Tom and Jerry dibuat oleh William Hana dan Joseph Barbera yang ditayangkan pertama kali pada 27 Oktober 1940, sebelum menjadi acara setiap Sabtu pagi pada 1955. Kartun ini terinspirasi dari film Puss Gets The Boot. Saat itu, Hanna dan Barbera bekerja untuk Metro Goldwyn Mayer (MGM) dan telah menghasilkan 100 episode.

Cerita dari Tom and Jerry sebenarnya sederhana saja tentang kucing yang selalu mengejar tikus. Namun, yang membedakan adalah variasi di setiap episode yang bermacam-macam.

Setelah Hanna dan Barbera keluar dari MGM, serial Tom and Jerry reboot oleh animator Chuck Jones pada 1960-an. Jones setidaknya menghasilkan 48 episode pada 1975 sampai 1977. Di bawah arahan Jones, Tom and Jerry tidak terlalu brutal dalam menampilkan kekerasan. Dikutip dari Britannica, film Tom and Jerry pada 2021 berhasil meraup keuntungan 100 juta dollar di seluruh dunia.

TOM AND JERRY ONLINE | ANIMADERS | BRITANNICA

Pilihan Editor: Sudah Tayang, Episode Pertama Tom and Jerry Versi Asia Dimulai dengan Konflik Durian