Sudah Tayang, Episode Pertama Tom and Jerry Versi Asia Dimulai dengan Konflik Durian

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Tom and Jerry versi Asia menayangkan episode pertama di Cartoon Network Indonesia pada Senin, 7 Agustus 2023. Duo kucing dan tikus terfavorit ini membawa pertengkaran mereka ke seluruh kota dan menemukan durian, buah dengan rasa yang tajam yang terkenal di Asia Tenggara.

Dalam tayangan pertama ini berjudul "Bau Apa Itu", salah satu makanan enak bagi kucing adalah racun lain untuk tikus. Tom and Jerry terjebak dalam masalah sulit tentang aroma durian, yang sangat disukai oleh sebagian orang di Singapura.



Episode pertama Tom and Jerry produksi Singapura tayang Senin, 7 Agustus 2023. Dok. Cartoon Network

Rayakan Hari Kucing Internasional

Episode ini juga bisa disaksikan di kanal YouTube Cartoon Network Asia. Untuk menandai penayangan perdana, dan merayakan Hari Kucing Internasional pada Selasa, 8 Agustus 2023, untuk sementara kanal akan mengubah namanya menjadi Cat-Toon Network dan menggandakan konten yang berfokus pada kucing bulan ini.

Dalam program ini, penggemar kucing (dan kartun) dapat menonton episode yang dibintangi teman-teman kucing di Looney Tunes Cartoons, The Amazing World of Gumball, Tom and Jerry in New York, Unikitty!, Teen Titans Go! dan masih banyak lagi. Semua konten ini akan tersedia di Cartoon Network hingga Jumat, 18 Agustus 2023.



7 Episode Tom and Jerry Produksi Singapura

Serial Tom and Jerry terbaru ini diproduksi di Singapura, bekerja sama dengan Warner Bros. Animation. Dalam serial dengan tujuh episode ini, kartun frenemies yang legendaris membawa petualangan mereka ke Singapura saat mereka melewati labirin lingkungan yang penuh warna, gedung pencakar langit modern, dan pengalaman kota di alam yang indah. Tanggal tayang perdana untuk enam episode berikutnya dari serial lokal pertama franchise ikonik ini akan diumumkan pada akhir tahun.

Serial ini diproduksi oleh Carlene Tan dari Warner Bros. Discovery. Vivek Bolar menjabat sebagai direktur utama. Proyek ini dianimasikan oleh Aum Animation Studios India, dengan cerita dan desain dari Robot Playground Media and Chips dan Toon Studios yang berbasis di Singapura.

“Serial ini menghadirkan kembali musik ikonik dan gaya animasi klasik dari era Hanna-Barbera tahun 1950-an, namun dengan sentuhan modern Singapura. Dengan bangunan terkenal, latar belakang, dan suasana yang khas, negara-kota di Asia ini merupakan lokasi yang ideal untuk menciptakan tambahan yang lucu pada Tom and Jerry,” kata Christopher Ho, kepala anak-anak, Asia Tenggara di Warner Bros. Discovery, dikutip dari Variety pada akhir Juli lalu.

