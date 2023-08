NewJeans Tampil Impresif di Lollapalooza 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 21 Maret 2023, Lollapalooza, ajang festival musik Amerika Serikat yang mentereng, mengumumkan lineup bintang tamunya untuk tahun ini, termasuk NewJeans, salah satu idola K-Pop Korea Selatan.

Dilansir Soompi, festival tersebut berlangsung 3-6 Agustus di Grant Park Chicago. Pada poster yang diunggah Lollapalooza terlihat ada TXT, Billie Eilish, Lana Del Rey, dan The 1975. Namun, poster tersebut menarik banyak perhatian masyarakat internasional karena ada nama girl group NewJeans di dalamnya. NewJeans disebut ikut berpartisipasi pada tanggal 3 Agustus 2023.

Unggahan yang menggembirakan itu tentunya membuat Bunnies, fandom NewJeans bangga dan senang atas prestasi yang berhasil diraih oleh idolanya. Sebab, NewJeans menjadi girl group K-Pop pertama yang tampil di festival Lollapalooza.

Lollapalooza sendiri sudah dikenal sebagai salah satu festival musik outdoor terbesar di dunia. Festival ini telah diselenggarakan di Chicago selama 30 tahun berturut-turut. Mereka juga sudah pernah menampilkan penyanyi hebat dunia, seperti The Beatles, Metallica, dan Coldplay.

Pada 3 Agustus 2023 waktu Amerika Serikat, NewJeans berhasil menarik banyak penonton langsung dan online saat tampil di Lollapalooza. Sebelumnya, Hybe dan ADOR selaku perusahaan serta agensi yang menaungi NewJeans sudah menyiapkan live streaming yang bisa diakses oleh para penggemar internasional melalui aplikasi Weverse. Hasilnya, tayangan tersebut ditonton lebih dari 137.000 orang. Selain itu, mengutip Allkpop, live streaming yang diadakan melalui akun YouTube NewJeans juga berhasil ditonton lebih dari 88.000 orang. Jumlah tersebut belum termasuk dengan penonton yang melakukan streaming melalui Hulu.

Saat penampilan perdananya, NewJeans yang beranggotakan Minji, Hyein, Danielle, Hanni, dan Haerin terlihat memasuki panggung dengan mengenakan atasan berwarna hitam dan putih. Sementara untuk bawahan, mereka memilih memakai rok pendek berwarna coklat dan hitam. Selama penampilan, mereka membawakan 12 lagu. Lagu-lagu yang dibawakan berasal dari dua EP mereka yang berjudul New Jeans dan Get Up. Mereka juga membawakan single, seperti OMG dan Ditto.

Setelah mereka tampil, terjadi kejadian yang mengagetkan karena terjadi penurunan jumlah penonton yang signifikan di tempat acara berlangsung. Hal tersebut membuktikan bahwa NewJeans memiliki daya tarik yang mengagumkan sebagai grup rookie yang tampil dalam Lollapalooza.

Di belakang panggung setelah penampilan, salah satu anggota NewJeans, Danielle terlihat emosional. Sebab, ia berhasil melakukan penampilan yang hebat bersama teman-teman anggotanya. Mengambil dari nme, Danielle mengungkapkan bahwa ia dan anggota lainnya banyak menonton video Billie Eilish saat manggung untuk mendapatkan inspirasi.

