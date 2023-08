4 Fakta Menarik Tentang Ahn Bo Hyun: Dari Karier Hingga Berat Badan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, Ahn Bo Hyun menjadi salah satu aktor yang tengah menjadi pembicaraan hangat masyarakat dunia. Sebab, aktor berusia 35 tahun itu dikonfirmasi telah menjalin hubungan asmara dengan salah satu member Blackpink, Kim Jisoo. Hubungannya diduga sudah terjalin sejak bulan Mei 2023.

Selain itu, agensi yang menaunginya juga mengatakan bahwa keduanya sedang berada di tahap pengenalan satu sama lain.

Melansir Dispatch, Ahn Bo Hyun sudah sering tertangkap kamera sedang berjalan menuju apartemen Jisoon di Yongsan. Media Dispatch juga mengunggah beberapa gambar yang membuktikan keduanya sedang jalan keluar apartemen dengan waktu yang berbeda. Mereka sama-sama mengenakan pakaian dan masker serba hitam.

Saat ini, Ahn Bo Hyun adalah aktor dan model Korea Selatan yang sedang naik daun. Ia adalah aktor yang berada di bawah naungan FN Entertainment. Berikut merupakan beberapa fakta dari Ahn Bo Hyun:

1. Awalnya Kurang Tertarik Menjadi Aktor

Ketika berada di masa sekolah, Ahn Bo Hyun tidak terlalu tertarik untuk menjadi aktor. Saat lulus dari Sekolah Menengah Olahraga Busan, ia biasa melakukan tinju kelas amatir. Ahn Bo Hyun juga dikabarkan sering memenangkan beberapa kompetisi. Keinginannya untuk menjadi aktor baru tumbuh ketika ia menonton sebuah film 2002 tentang tinju yang berjudul Champion. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba keuntungannya dan melakukan debut akting pada 2014 melalui serial Golden Cross.

2. Mencapai Puncak Kesuksesan Berkat Itaewon Class

Dikutip dari Gluwee, setelah melakukan debut, nama Ahn Bo Hyun mulai dikenal oleh masyarakat karena perannya dalam Descendant of the Sun dan Her Private Life. Namun, ia dapat mencapai puncak kesuksesannya ketika mendapatkan peran antagonis dalam drama Itaewon Class.

Pada drama tersebut, Ahn Bo Hyun berperan sebagai Jang Geunwon. Kepandaiannya dalam memerankan karakter Jang Geunwon membuatnya dikenal oleh masyarakat internasional.

3. Rela Turunkan Berat Badan untuk Totalitas Akting

Pada 2023, Ahn Bo Hyun memiliki salah satu drama dengan judul See You in My 19th Life yang diadaptasi dari Webtoon. Ia ditunjuk sebagai pemeran utama bernama Mun Seo Ha dan lawan main dari Shin Hye Sun. Demi menunjukkan tampilan baru dari dirinya, ia sengaja menurunkan berat badan hingga 8 kilogram. Tak hanya itu, ia juga berusaha untuk mengubah sifat fisik dan gaya rambut agar maksimal mendalami peran Moon Seo Ha.

4. Memiliki Banyak Teman Tak Terduga

Sebagai seorang aktor ternama, pastinya Ahn Bo Hyun banyak memiliki teman dari bidang yang sama ataupun selebritas lainnya. Ahn Bo Hyun dikenal memiliki pertemanan yang dekat dengan sehun EXO dan Park Seojun.

Ia juga dikabarkan dekat dengan pemain drama Snowdrop, Jung Hae In karena pernah menghadiri acara premiere film bersama. Selain selebritas, ia juga berteman dekat dengan chef selebritas pemilik restoran Paik’s Bibim, Baek Jong Won.

