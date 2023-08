Kyuhyun Super Junior Resmi Masuk Antenna, Agensi Yoo Jae Suk dan Lee Hyori

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Kyuhyun akhirnya menandatangani kontrak eksklusif dengan Antenna sebagai agensi barunya. Kyuhyun akhirnya memutuskan untuk keluar dari SM Entertainment bulan lalu, usai bekerja sama selama 17 tahun.

Anggota termuda dari grup K-Pop Super Junior, Kyuhyun dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan Antenna. Hal ini dikonfirmasi oleh perwakilan Antenna pada Senin, 7 Agustus 2023. "Kami baru-baru ini telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Kyuhyun, yang secara aktif menjadi vokalis utama dari Super Junior dan seorang penyanyi balad emosional juga tampir di sejumlah program ragam," ujar agensi milik musisi Yoo Hee Yeol itu.

Dukungan Agensi ke Kyuhyun Super Junior

Antenna berjanji akan mendukung sang artis dalam segala bidang dan mohon dukungan dari penggemar untuk terus mendukung Kyuhyun. "Kami berencana untuk secara aktif mendukung Kyuhyun di beragam aktivitas dengan segala cara, jadi mohon tunjukkan banyak dukungan untuk Kyuhyun yang sedang berdiri di garis mulai yang baru," kata agensi.

Ada pun sejumlah bintang Korea Selatan yang tergabung dalam Antenna adalah pewara kondang Yoo Jae Suk, Lee Hyori, Lee Sang Soon, Jung Seung Hwan, Lovelyz Mijoo, Sam Kim, Kwon Jin Ah, dan lain sebagainya.

Kyuhyun Tinggalkan SM Entertainment Usai Kerja Sama 17 Tahun

Kyuhyun secara resmi meninggalkan agensinya SM Entertainment pada Juli 2023. Ia memutuskan untuk tidak kembali menandatangani kontrak usai bekerja sama selama 17 tahun. Meskipun begitu, ia dipastikan akan terus menjalani aktivitas bersama dengan anggota Super Junior jika diperlukan. Ada pun selain Kyuhyun, dua anggota lain Super Junior, yaitu Eunhyuk dan Donghae dikabarkan akan membangun agensi mereka sendiri.

Sementara itu, Cho Kyuhyun memulai debutnya di dunia hiburan pada 2006 bersama Super Junior. Kemudian pada 2014, ia akhirnya debut solo melalui lagu At Gwanghamun dan semenjak itu telah merilis beragam lagu balad penuh emosi. Dalam dunia hiburan, Kyuhyun juga tergabung dalam sejumlah program ragam, seperti New Journey to the West dan Kang's Kitchen.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | KOREA JOONGANG DAILY

