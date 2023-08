The Killing Vote, Drama Thriller Korea Terbaru Park Hae Jin dan Lim Ji Yeon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama thriller Korea, The Killing Vote dibuat berdasarkan webtoon populer berjudul sama. Drama ini menampilkan Park Hae Jin, Park Sung Woong, dan Lim Ji Yeon sebagai pemeran utama.

The Killing Vote mengeksplorasi arti keadilan dan menampilkan sebuah pemungutan suara nasional untuk hukuman mati terhadap para pelaku kriminal yang kejam. Ceritanya menyoroti sosok misterius yang melaksanakan hukuman mati sesuai dengan hasil pemungutan suara, serta polisi yang mengejar mereka.



Park Hae Jin, yang baru-baru ini membintangi From Now On, Showtime!, dan Kkondae Intern, akan berperan sebagai pemimpin tim polisi Kim Moo Chan, seorang polisi luar biasa yang berhasil naik jabatan menjadi pemimpin tim dalam waktu singkat.

Pemain drama The Killing Vote, (kiri ke kanan) Park Sung Woong, Lim Ji Yeon, dan Park Hae Jin. Dok. Prime Video

Park Sung Woong, yang berakting di Unlock My Boss, akan memerankan Kwon Seok Joo yang menjalani hukuman penjara setelah menyerahkan diri karena membunuh penjahat yang melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya yang berusia delapan tahun.

Lim Ji Yeon, yang memukau lewat perannya di Lies Hidden in My Garden, akan berperan sebagai letnan yang pernah menjadi andalan Tim Investigasi Siber.



The Killing Vote akan ditayangkan di Prime Video di Indonesia dan lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia mulai hari Kamis, 10 Agustus 2023. Drama yang diproduksi oleh Pan Entertainment dan Studio S ini juga tayang di SBS, dengan total 12 episode. 2 episode pertama akan ditayangkan sekaligus di hari penayangan perdana, dengan episode baru setiap Kamis.

“Kami senang sekali dapat memperkuat kerja sama kami dengan SBS, salah satu stasiun penyiaran terkemuka Korea, dengan menyambut The Killing Vote ke dalam layanan kami,” kata David Simonsen, director of Prime Video Southeast Asia. “Ini adalah kesepakatan global kami yang kedua dengan SBS setelah Payback pada awal tahun ini, dan menegaskan kembali popularitas genre suspense-thriller di antara para penonton kami. Pelanggan Prime Video di seluruh dunia kini akan dapat menikmati lebih banyak tayangan Korea berkualitas premium dari koleksi konten Korea kami yang beragam dan terus berkembang.”

SBS juga merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Prime Video. "Jangkauan globalnya akan membantu kami menunjukkan daya tarik universal konten Korea kepada dunia sekali lagi. Dalam The Killing Vote, kami mengajak penonton untuk menilai kembali arti sebenarnya dari keadilan, sambil menikmati sensasi dan keseruan dari mahakarya ini,” kata Hae Dong Jin, Head of Content Business of SBS Contents Hub.

